Al cumplirse una semana con el servicio urbano de pasajeros paralizado y la UTA acampando frente al Municipio de Río Gallegos desde el lunes, la secretaria de Gobierno, Celina Mansilla, intimó a la empresa de transporte a la pronta restitución del servicio en la ciudad con una advertencia de “multas y sanciones”.

En diálogo con el equipo de “En el Tintero” de Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Celina Mansilla, habló sobre la nota enviada al gerente de Maxia SRL, Mario García, que intima a la empresa de transporte a la pronta restitución del servicio en la ciudad con una advertencia de “multas y sanciones”.

Teniendo en cuenta que desde el 8 de enero pasado la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros está paralizada y que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) rechazó la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, Mansilla tomó cartas en el asunto.

La nota de intimación advierte a la empresa que se está incumpliendo el contrato de concesión celebrado entre Maxia SRL y el Municipio, que establece la prohibición de la suspensión del servicio por un plazo superior a las 48 horas.

Por tal motivo, a través del documento, el Municipio intimó a la empresa a restituir la prestación del servicio en un plazo de 72 horas “bajo apercibimiento de la aplicación de multas y sanciones pertinentes” estipuladas en el contrato.

Al respecto, la funcionaria afirmó: “La empresa ya fue notificada, si no cumple con los plazos se aplicarán multas o será sancionada, según lo estipulado en el contrato”, y agregó: “Como municipio estamos esperando que se preste el servicio al pasajero, es por eso que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo”.

Con respecto al reclamo de los trabajadores, quienes desde el lunes mantienen medidas de fuerza con bombos y acampe frente al palacio comunal, Mansilla aseguró no entender por qué no dirigen la protesta a la empresa, “queremos que entienda la comunidad que el contrato es entre el Municipio y Maxia”.

En este sentido explicó: “Maxia es una empresa y como empresa tiene que poder generar los mecanismos para cualquier tipo de inconveniente que se dé, si no le pagamos el subsidio la empresa no tiene ningún tipo de respaldo y entonces sucede esto”.

A modo de ejemplo, se refirió a las certificaciones que presentó Maxia: “En función a la documentación que nosotros estuvimos viendo hay muchas cuestiones a revisar, porque tiene errores, irregularidades, si nosotros, en función a esas certificaciones, pudiéramos hoy determinar que no vamos a pagar en tanto y en cuanto no se regularice qué pasa”.

Sobre las certificaciones, la funcionaria aseguró que son muchas las cláusulas que Maxia debe cumplir, “lo que pasa es que hasta el momento esta documentación ha dormido el sueño de los justos, recibimos una empresa que no fue inspeccionada, no se miró la documentación que presenta, ya hemos cursado notas que no nos han contestado, sinceramente, es mucho el nivel de improvisación, de poca solidez, de falta de respuesta seria, nosotros queremos ver los papeles”.

Sobre este punto, la secretaria de Gobierno analizó que cualquier empresa que inicia un contrato tiene que tener un mínimo de solvencia para hacer frente a cualquier situación de contingencia que se pueda dar, “eso es un ABC en el ámbito empresarial y en cualquier tipo de contrato que se haga”.

Conscientes de la situación económica de Maxia, que a días de no cobrar el subsidio no puede hacer frente a los sueldos, desde el Municipio “estamos intentando ver cómo pagar, haciendo todos los esfuerzos necesarios en función a cómo recibimos la Municipalidad y en función, también, a que el contrato ya nos venía hecho, no lo generamos nosotros”, aseguró.

Además, recordó el pago del adelanto de $ 21millones “en calidad de nada, no se dijo ni para qué, los trabajadores quieren cobrar, bien, ahora la que paga es la empresa, la empresa no puede sostener ni un día su negocio”.

Con respecto a los próximos pasos que se darán desde la Municipalidad, Mansilla dijo que están trabajando de forma interna, analizando los papeles, “Maxia tiene seis expedientes en marcha, estamos viendo todas las opciones, en el contrato está la posibilidad de rescindir y otras también, nosotros hoy no descartamos absolutamente ninguna”.

Las diferentes alternativas que se barajan desde la Comuna, según refirió la secretaria, “son las que nos permiten el marco legal y jurídico que sustenta el contrato, para que la gente pueda rápidamente tener el servicio”.

Por último, subrayó una vez más: “Nosotros no estamos en contra de los trabajadores, no entendemos qué es lo que está pasando ni porqué el reclamo es en las puertas del Municipio, lo que queremos es acercarles seguridad, no estamos en su contra, de ninguna manera, y siempre los vamos a respetar, y vamos a mirar todo lo que tengamos que mirar y los tenemos en cuenta”, finalizó.