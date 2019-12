Mansilla dijo que el Municipio hizo una transferencia a Maxia que «se usó para otra cosa»

Luego de la fuerte manifestación que realizó el gremio de la UTA por le retraso en el pago de los sueldos de noviembre a los choferes de colectivos y la reunión que mantuvo el titular del sindicato con el intendnete Pablo Grasso, la secretaria de Gobierno, Celina Mansilla realizó una conferencia de prensa donde cargó contra el empresa y señaló que puede haber «tinte político» en el reclamo.

«No tiene por qué venir acá, no somos la patronal. Nosotros no le pagamos el sueldo. Después las decisiones que tome la empresa de que va a hacer con el dinero que nosotros le transferimos, si ha decidido no pagarle a los empleados el gremio debería estar por esa instancia. Por qué no dirigió esa transferencia a los trabajadores», cuestionó la funcionaria del gabinete de Pablo Grasso.

«No tenemos que ver en esta problemática especifica y que generen esta situación con los empleados municipales y los vecinos cortando calles a días de nuestro aniversario nos pone en una situación de ver otros intenciones en estas acciones», señaló.

Con respecto al compromiso de que con el subsidio del Municipio se paguen los sueldos de los trabajadores, Mansilla dijo que «son arreglos de la empresa con al gestión saliente. Nosotros decimos a la empresa que primero tome una decisión sobre la que no podemos operar que es no pagar los sueldos. Y después que no vino a aclarar nada sobre donde está la problemática».

Además dijo que «todo lo que se firmó, más allá de eso, no tiene nada que ver con el conflicto de hoy. El gremio vino a un lugar donde no tiene que reclamar, nosotros no le pagamos el sueldo», disparó contra la UTA.

«No es el lugar del reclamo, se le había hecho una transferencia y se usó para otra cosa por decisión de la empresa», remarcó.

Van a fiscalizar el servicio de Maxia

En ese snetido, la secretaria de Gobiern dijo que están «instalando un mecanismo de fiscalización que vamos a inciar de forma urgente porque vemos que no se ha estado fiscalizando de ninguna manera el servicio».

«La gestión anterior hizo el convenios con la empresa que está objetado por el Tribunal de Cuentas y hoy le decimos a la empresa que tiene esta problemática a cuatro días de asumir, no es claro cuando viene a hacer el planteo, no gira los fondos para los sueldos y ahora tenemos a los empleados de su empresa manifestándose aquí. No dejamos de ver un tinte político a estas acciones».

Recaudación municipal perdida

Mansilla lamentó porque «perdimos la recaudación del día. No debería haber sucedido que ellos vengan a la Municipalidad».

«Lamentamos este hecho y queremos recalcar que no debería haber sucedido allí. Nosotros tampoco podemos estar diciéndole a la empresa que hacer con el dinero. La empresa decidió no pagar los sueldos y el trabajador tiene que ir y dirigirse con la persona que no le ha pagado», concluyó.