Convocada para integrar la Selección Argentina de Bádminton, la rioturbiense de 14 años llegó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde vivirá y continuará con el proceso para los Juegos Olímpicos de la Juventud. La joven Martina y Adrián, su padre, contaron a LOA cómo viven esta nueva experiencia.

Por Belén Manquepi Gómez

[email protected]

Entre los 480 jóvenes deportistas que durante esta semana participarán del Campus del Programa YOG (Youth Olympic Games), está la santacruceña Martina Arnold. La jugadora de bádminton fue confirmada como integrante de la Selección Argentina y a partir de esta semana, además de continuar con el proceso para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022, vivirá en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

En diciembre, la joven fue elegida deportista del año en la Fiesta de Reconocimientos de Río Turbio. Con un desempeño in crescendo, la rioturbiense había logrado el primer puesto en Sub 17 y el segundo en Sub 15 en el Torneo Argentino que se disputó en noviembre en el CENARD. Además, en noviembre y diciembre pasó nuevos cortes en el proceso de preselección y se esperaba que la definición fuera posterior a este campus, pero la convocatoria llegó antes.

“Cuando recibí la noticia que quedaba en la selección y a vivir en el CENARD, fue una emoción muy grande. Siempre quise lograr esto y lograrlo fue inmenso. La noticia la recibí en mi casa, me dijo mi papá y estaba demasiado feliz”, expresó Martina, recién llegada al CENARD, en diálogo con La Opinión Austral.

“Su vida a partir de ahora en el CENARD va a ser entrenar en dos o tres turnos, jugar los torneos que están en el calendario de la selección dentro de su categoría y estudiar, que es muy importante. La escuela la hacen online y están acompañados por tutores y sus entrenadores”, explicó su papá y entrenador, Adrián Arnold, desde Río Turbio.

Los Evita, el punto de partida

Martina tiene 14 años, empezó a jugar al bádminton hace seis, pero sólo hace cuatro comenzó a entrenar en serio. “Hace cuatro años empecé en los Juegos Evita, me gustó, en el primero salí quinta, en el segundo salí tercera y en el último salí primera, y ahí ya me quedó marcado el bádminton”, cuenta.

Feliz, comenta que “no me costó decidirme a venir a Buenos Aires porque es algo que venía pensando hace mucho, no me costó mucho la idea”. Para su familia, tomar la decisión fue una experiencia diferente, su papá explica que “costó decidirlo, ya que del año pasado nos habían planteado que ella esté ahí para poder estar entrenando con la selección. Este año se dio, lo hablamos bastante con ella y se decidió a ir, ya que es un mérito que se ha ganado y una oportunidad como esta es difícil de dejar pasar. Le dijimos que es hasta donde ella aguante, no la presionamos y que lo disfrute. Como entrenador es algo único, ya que todos sabemos que es difícil a veces estar a la altura de competencias nacionales y de alto nivel, pero esto demuestra que si se quiere, se puede. Como papá, un orgullo tremendo”.

En marzo, el equipo nacional participará de su primer torneo en el extranjero. En Brasil, la santacruceña competirá en un Open en las categorías de Singles Individual Femenino Sub 17, Individual Femenino Sub 19 y existe la posibilidad de que también compita en Dobles.

Dakar 2022

El camino a los Juegos Olímpicos de la Juventud es largo, ya que son cuatro mujeres y cuatro varones los integrantes del equipo nacional y, de acuerdo al desempeño en el circuito, sólo una dupla mixta buscará la plaza para representar a Argentina en Dakar 2022. Por el momento, esta será la primera semana de la santacruceña como integrante de la Selección Argentina y Martina enfatizó que “voy a darlo todo porque es una semana muy fuerte, va a ser muy exigente”.