Superando las expectativas, más de 100 personas dejaron su firma para formar parte del registro de personas donantes que será enviado al INCUCAI. Pese a que existe la ley Justina, Adolfo Cid -titular de la organización de Enfermedades Poco Frecuentes– contó que la propuesta surgió para reafirmar el compromiso con la donación de órganos.

Durante la mañana y tarde de ayer en la intersección de Kirchner y San Martín, precisamente en el Correo Argentino, se colmó de gente que se acercó a manifestar su voluntad de convertirse en donante de órganos.

Allí, entregaron folletería y formularios del INCUCAI, a través de los cuales la comunidad pudo convertirse en donante y, de esta manera, formar parte del Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación.

Es importante resaltar que tras la implementación de la ley Justina, todos somos donantes salvo que, en vida, dejáramos expresa la voluntad de no donar.

“La ley Justina dice que todos somos donantes si no hay nada escrito, pero si alguna vez una persona dejó su intención de no donar, se toma en cuenta y se mantiene la voluntad expresa. Entonces, ante la duda, no está de más acercarse al Correo y firmar. Quizás, alguna vez, dejamos algo escrito o firmado y no lo recordamos”, explicó Adolfo a La Opinión Austral.

Por tal motivo, se apostaron en el Correo para que todos los interesados en formar parte del registro se acerquen a manifestar su voluntad de donar.

“Nosotros con 20 ó 30 personas ya estábamos contentos, imagínate cuando sobrepasamos los 100. Nos ofrecieron para continuar haciéndolo, vamos a organizar algo lindo seguramente para que sigamos dando el ejemplo”, relató Cid en relación a la jornada de ayer.

Nadia Cid, trasplantada en diciembre, formó parte de la iniciativa junto a su familia.

FOTO: (MIRTA VELÁSQUEZ).

Los formularios que firmó la comunidad fueron enviados al INCUCAI para ratificar la voluntad de las personas donantes. “Son telegramas que van directamente al INCUCAI, vamos a ver qué repercusión tiene y ojalá que se pueda hacer en muchas localidades más del país”, agregó.

En tanto, el padre de Nadia manifestó su agradecimiento a la comunidad: “Agradecemos a toda la gente que está dando una mano en esto, para concientizar sobre las Enfermedades Poco Frecuentes. Principalmente para que se sepa que no son enfermedades contagiosas, son de corazón, de riñón o pulmones, por ejemplo”.

Para Cid, “el trabajo que venimos haciendo hace años empezó a dar sus frutos ahora, creo que ya está instalado en la sociedad que nadie está libre, a cualquiera le puede tocar”.

El referente de la organización de Enfermedades Poco Frecuentes recordó que en Santa Cruz existe un censo de 230 personas: “Logramos la reglamentación de la ley que no la tiene ninguna provincia en el país, como tampoco el censo ni la actividad que realizamos”.

Para finalizar apuntó: “Esto se hace gracias a toda la comunidad, desde el PAMI, Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio que estuvieron presentes a lo largo de la jornada”, finalizó.