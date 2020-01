Un grupo de trabajadores pertenecientes a la UOCRA, fueron despedidos desde el mes pasado de las empresas contratistas SAE e INCRO. Los desafectados reclaman reincorporación y una mejora en las condiciones de trabajo. Expresaron que no quieren subsidios.

Con la intención de instalarse por varios días, los despedidos instalaron cerca de los almacenes de YPF una casilla rodante para guarecerse. Fotos: David Capitanelli para La Opinión Zona Norte.

Más de 100 trabajadores de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras fueron despedidos de las empresas contratistas SAE e INCRO. Los actuales desafectados, que iniciaron una medida de fuerza en Cañadón Seco este miércoles, llevaban más de 5 años e incluso más de 20 años de aportes en los yacimientos.



Pertenecían al convenio de trabajo 545/2008, la mayor parte de ellos son afiliados de la UOCRA y fueron contratados luego del traspaso que realizó YPF el año pasado.





En diálogo con La Opinión Zona Norte, un vocero de la protesta comentó “17 compañeros recibieron el telegrama, de los cuales 5 estaban en stand by con goce de haberes.

La empresa debe dos quincenas, con el agravante de los telegramas. Se dictó conciliación obligatoria, y la secretaria de Trabajo liberó los partes. Son todos trabajadores que hacen servicios y obras de YPF que vienen de los convenios de traspaso que se realizaron el año pasado”.



Según destacó el vocero, Ricardo Trauquil y Sergio Acosta referentes del gremio están en tratativas.



“Las empresas están paradas, los compañeros tienen actitud solidaria por la incertidumbre por la que están atravesando los desafectados. YPF tiene la solución, argumentos no tienen”, destacó el manifestante.

SAE



Por otro lado, Héctor Vargas despedido de dicha empresa manifestó a La Opinión en Radio, por FM San Jorge: “Realizábamos trabajos de mantenimiento en los yacimientos. A 15 de nuestros compañeros les enviaron un telegrama en diciembre. Nunca nos pagaron como tiene que ser. Tiene muchas falencias la empresa, no tenía nada en condiciones, llevo 8 años en los yacimientos y siempre nos exigieron seguridad e higiene y acá eso no pasaba. No queremos quedarnos sin trabajo, pedimos que nos capaciten y nos den la ropa de trabajo”, aseguró.



Por último, Vargas dijo “Si no hay trabajo, la paz social se termina. Salimos todos los días a las 6 de la mañana, y queremos volver con nuestras familias con el sueldo que nos corresponde. No queremos subsidio porque es pan para hoy y hambre para mañana”, cerró.