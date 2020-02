Adrián Olivera tiene 30 años y comenzó a tomar hormonas hace 16 meses. En su transición, lo que le faltaba para sentirse completo era realizarse la mastectomía. Finalmente, se quitó las mamas la semana pasada en el Hospital Regional. “Siento libertad y estoy feliz. Ya estoy completo”, relató.

*Por Nazarena Malatesta

Adrián Gabriel Olivera Tetling vive en Río Gallegos y, para él, lo único que le faltaba para ser completamente Adrián era la mastectomía. Una vez soñó que era varón, tenía barba, no tenía tetas y era feliz.

Hace 16 meses empezó a tomar hormonas en el Consultorio Inclusivo del Hospital Regional. La mastectomía era algo difícil de conseguir. Antes, no se hacían cirugías y el año pasado vino un cirujano plástico de Buenos Aires para operar a los chicos trans. Las chicas la tienen más difícil porque no hay prótesis.

Adrián: “Me siento completo”.

Aun así, es un gran avance para quienes transitan el cambio de género.

“El año pasado me habían rebotado la operación y pensé que se iba a dar recién a mitad de año o fin de año con suerte”, contó Adrián a La Opinión Austral.

Él tiene un emprendimiento de comida vegana que sale a vender a distintos lugares de la ciudad. Un día fue el hospital a vender hamburguesas y a retirar las hormonas.

“Me encontré con una amiga que me dijo que estaba el cirujano atendiendo por orden de llegada, sin turnos. No sabía que estaba ahí, ella me insistió para que me quede, así que me quedé”, relató. El cirujano lo vio y le dijo que estaba listo para la operación.

“Me dio turno para el 23 de enero, pero no iba a llegar a hacerme los estudios. Me hice el electrocardiograma, el análisis de sangre, pero no me dieron turno para la mamografía y la ecografía mamaria”, explicó. “Le avisé al cirujano que no tenía todos los estudios completos para que me cambie el turno”, agregó.

Es así que, el miércoles pasado, estaba en su casa viendo una película cuando le llega un WhatsApp de dos chicos que le avisaron que lo estaban llamando desde el hospital para operarlo. “Yo no entendía nada. Esto fue el 29 de enero y el 30 tenía turno para que el cirujano me cambiara la fecha de operación. No entendía”, remarcó.

“No iba a ir, pero me llamó mi amiga y me insistió. Le hice caso y fui. Me dieron fecha para el día siguiente, con los estudios que tenía ya estaba apto para operarme. El jueves me internaron a las 8 de la mañana y me operaron a las 8 de la noche”, contó Adrián.

El viernes pasado, le dieron el alta. “Ahora me estoy recuperando, no puedo levantarme ni hacer esfuerzos o usar el celular porque se me inflama. Es una tortura no poder hacer nada, tenés que estar quieto todo el tiempo”.

“No sabés qué lindo es poder andar sin remera”

Para Adrián no es sólo una intervención quirúrgica. La operación llegó para completarlo.

“Estoy feliz, ¿sabés qué lindo que es poder andar sin remera? siento terrible libertad. Cuando me pongo de mal humor pienso en que ahora puedo ser libre y ya está, se me pasa y me calmo”, detalló.

“Conseguí todo tan rápido. Cumplí 16 meses hormonándome y ya estoy completo, no necesito nada más, lo único que quería era hacer el cambio y operarme y listo, no me falta más nada. Es re lindo esto”, agregó.

Para las chicas trans, el tema es un poco más complejo, dado que necesitan contar con prótesis mamarias.

“Para mí se dio de la nada, ni siquiera esperaba que pasara, lo veía muy lejano. Jamás me imaginé que iba a pasar ahora. Cuando me pasó que no tenía los estudios supuse que iban a operarme a fines de febrero, fechas en las que viene el cirujano. Fue todo rápido, de un día para el otro”, enfatizó.

En el Hospital Regional de nuestra ciudad no le cobraron nada. “Lo único que tuve que pagar fue la internación de 150 pesos, pero nada más que eso”, indicó.

¿Qué dice la ley 26.743 de Identidad de Género?

En su artículo 11, la Ley establece el Derecho al libre desarrollo personal donde establece: “Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.

La norma agrega, tanto, que “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”,y concluye en que “todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”.