Mateo Morel es uno de los jugadores que viajó a Buenos Aires para presentarse, el lunes en el CeNARD, en la concentración de la Preselección Argentina de hockey pista en la categoría Caballeros. Con tan sólo 16 años, Mateo sueña con tener un lugar dentro de los 12 que representarán al país en los Juegos Panamericanos de Lancaster 2020.

Es el más joven de los 18 convocados, con su particular forma de juego logró ganarse un lugar entre los mejores de los Caballeros y ahora sueña con vestir la celeste y blanca en Estados Unidos. El jugador de Boxing, tendrá una semana para demostrar su talento; anhela esta posibilidad, pero sabe que es una gran experiencia personal el solo hecho de estar entre los convocados.

Antes de emprender vuelo a Buenos Aires, Mateo visitó el club y contó sus sensaciones y expectativas. “Voy a dar lo mejor de mí, ojalá pueda quedar entre los 12, pero nunca creí quedar entre los 18 por mi edad, soy muy chico y en este deporte hay gente de mucha experiencia”, reflexionó el deportista que fue premiado como mejor jugador de la Liga Santacruceña 2019 y goleador de la misma.

“Sueño con vestir la camiseta celeste y blanca. Uno siempre sueña con eso, y pensar que ahora estoy a un paso es un orgullo”, señaló Mateo que también reconoció que estar entre los 18 ya es una alegría, “voy a intentar quedar entre los 12, pero si no se da pensaré en seguir entrenando y ganarme un lugar más adelante. Soy chico y sé que vendrán otras oportunidades”.

Acerca de cómo recibió la convocatoria, reconoció su sorpresa: “Fue todo muy rápido. Primero salió una lista no oficial y no estaba, ahí pensé, bueno, qué pena, pero después me escribieron para decirme que tenía que presentarme en diciembre en la convocatoria que se hizo en Río Gallegos”. “Fue una emoción ver que estaba entre los 18. No pensé estar en esa lista, me sorprendió, me alegró y me gusta tener esta oportunidad”, reconoció Mateo.

A pesar de su corta edad ya tiene experiencias nacionales a nivel clubes y también con la Selección mayor de hockey pista de la Asociación Santacruceña. “Me gusta jugar con los más grandes”, dijo. Fue galardonado y premiado en innumerables torneos como goleador y jugador destacado; su amor por el palo y la bocha comenzó por su mamá Anita, que lo acompaña y alienta a seguir en el deporte. Mateo recordó: “Empecé a jugar a los 10 años por mi mamá. Ella venía a entrenar y yo la acompañaba, veía cómo se jugaba y me gustó, por eso empecé a practicarlo”.

Mateo aprovechó la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que colaboraron para hacer posible este viaje, principalmente su familia y su mamá. “Agradezco a mi mamá que hace un gran esfuerzo para que yo pueda viajar. Estuvimos vendiendo rifas para juntar la plata necesaria para ir a Buenos Aires y por eso es que puedo estar presente en la citación”.

El joven, al igual que el resto de los convocados, lleva la valija cargada de ilusión sabiendo que va por su sueño representando a Boxing, Río Gallegos y Santa Cruz.