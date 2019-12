Maternidad: El fin de la familia tradicional y el caso de Ayelén

Con el avance en la ciencia y la medicina reproductiva, mujeres alrededor del mundo han logrado ser madres cuando de otra forma no podrían serlo. La adopción como opción alternativa y el caso de una mujer de nuestra ciudad que busca ser mamá a través de un donante.

Desde técnicas de fertilización asistidas, donación de embriones y maternidad subrogada, las opciones varían acorde a lo que cada persona busque como objetivo. Hoy, para ser madre, una mujer puede optar por los distintos métodos vigentes, pero no todo es sencillo y se deben afrontar ciertas dificultades.

Casos de mujeres famosas abrieron el debate y pusieron en agenda el tema tiempo atrás. Testimonios reconocidos fueron el de la actriz Juana Repetto y el de la vedette Luciana Salazar. Aunque ambas decidieron ser madres solteras, sus métodos fueron distintos.

Luciana Salazar, por su parte, fue madre a través del método de subrogación de vientre con donación de esperma. La mujer decidió colocar sus óvulos, fecundados con esperma de un donante anónimo, en el vientre de una mujer estadounidense. Según se conoció en su momento, tras conocer que tenía trombofilia, decidió no llevar adelante el embarazo ella misma.

El método de la vedette fue el mismo que utilizaron otros famosos reconocidos como Florencia de la V, Flavio Mendoza y Marley.

Por otra parte, Repetto vivió una situación similar al decidir ser madre, pero a través de inseminación artificial con esperma de un donante, con lo cual fue ella misma quien llevó adelante el embarazo. En su caso, la actriz conoce la identidad de quien sería el padre biológico, lo que le permite a su hijo, si así lo deseara, conocer a su padre eventualmente.

Los distintos métodos, como los ejemplificados, han sido tema de debate y cierta polémica. Desde distintos sectores se puso el foco en las formas que optaron las mujeres para ser madres, poniendo el eje también en que la adopción no haya sido una opción para tener un hijo.

Ser mamá sin un varón al lado: Será deseada o no será

En nuestra ciudad, una joven llamada Ayelén, de unos 30 años, se encuentra atravesando la experiencia para poder ser madre sin una pareja como parte del proceso.

Para ella, la maternidad es verdaderamente deseada. En diálogo con La Opinión Austral, contó cómo llegó a la decisión y qué aspectos complejos debe atravesar.

“No sé si podría decir por qué quiero ser madre, lo relaciono mucho con el deseo; la maternidad será deseada o no. Hace muchos años que no tengo una pareja estable, quizás porque no apareció la persona indicada, o es una negación mía por tener miedo al desamor. Pero, desde que empecé a ver con otros ojos la maternidad, me planteé las formas de serlo”, explicó.

Por ello, según consideró, “hasta el momento la idea de una pareja no es una opción y la opción de un donante no me parece nada mal después de haber charlado con varias mujeres que se animaron y ver historias de mujeres famosas”, detalló.

Ser madre a través de distintos métodos, considerados “no tradicionales”, es un tema complejo que tiene distintas posturas, acordes a lo que cada persona considera. “Las chicas con las que hablé recibieron los mismos comentarios que me hicieron a mí”, contó Ayelén.

‘Viaja y está con cualquiera’, era la frase que recibió constantemente, bajo la idea de quedar embarazada sin considerar una relación “estable” como opción. “Siempre la paternidad es más simple, ¿no? Y está socialmente aceptado que un tipo embarace y no cumpla con su rol. Como que está muy instalado que ser madre o padre tiene que ser de a dos, sí o sí”, detalló la joven.

Ello pone en el foco el rol de lo que se considera como “familia tradicional”, donde existe un padre y una madre que determinan tener un hijo como pareja. Actualmente, ese concepto de familia se ha ido transformando, y hoy la familia se compone por quienes la integren sin depender de un rol específico.

Parejas sin hijos, familias monoparentales y homoparental, son algunos de los vínculos que echan por tierra la idea de familia tradicional.

Con lo cual, elegir ser madre sin un varón al lado ya no es inusual y, por lo menos, no debiera ser tema polémico o de debate. Ayelén se decidió en un viaje que realizó recientemente a la ciudad de La Plata.

Se convirtió en tía y lo venía considerando: “Es así que tomé la decisión de, por lo menos, empezar a indagar más. Charlé con mi ginecóloga de La Plata, primero para congelar óvulos, porque entiendo que esto va a ser un proceso largo que hasta me gustaría charlar en terapia”.

Es así que, el método que busca emplear, es similar al caso de Juana Repetto, a través de un donante. “La primera información que recibí fue que congelar óvulos cuesta alrededor de 90 mil pesos. Una paciente de mi ginecóloga lo hizo hace poco. Sin contar los estudios previos ni el mantenimiento en el laboratorio”, explicó Ayelén.

Con lo cual, la primera dificultad que atraviesa para todo el proceso es el costo económico que implica. En su caso, ya comenzó con los estudios de fertilidad para evaluar el seguimiento.

En su relato, explicó: “Casualmente tenía mi control anual ginecológico, así que lo charlé con la médica de acá. Ella me explicó que lo mejor es hacer los estudios para saber en qué condiciones de fertilidad estoy, si puede detectar algo anormal en mi cuerpo que complique un futuro embarazo. Así que este es mi primer paso”.

El miércoles pasado se realizó los estudios de hormonas y ahora continuará con ecografías. “Con esos resultados en los laboratorios de fertilidad asistida en Buenos Aires, ellos pueden decirme cuánta ‘vida’ tienen mis óvulos y si es conveniente o no que los congele. Por el momento, quiero saber cuánto tiempo tengo para ‘pensarlo’”, agregó.¿Cómo continuará el proceso? “En febrero cuando salga de licencia viajo a Buenos Aires para charlar más en profundidad sobre todo el proceso, para ir teniéndolo en cuenta y terminar de convencerme al 100% de la idea. Todo dependerá de la vida de mis óvulos, claramente de los costos y todo lo que empiece a cuestionarme con una psicóloga”, apuntó Ayelén.