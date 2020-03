El diputado provincial y jefe del bloque del Frente de Todos, Matías Mazú habló en exclusiva con LU12 AM680 sobre el escándalo que protagonizó en la comisaría de Río Turbio cuando fue a buscar a su hija menor, luego de que fuera detenida por una agente de policía a la salida de un boliche.

Mazú negó haber ejercido violencia contra la uniformada y denunció que fue ella quien ejerció abuso de poder contra su hija de 19 años. Pero además apuntó fuerte contra la jueza Bettina Bustos, a quien denunció por perseguirlo a él y a su familia.

“Hay cuestiones de trasfondo que tiene la jueza Bettina Bustos particularmente conmigo y la ha extendido hacia mi familia y lo canalizaré a través de un Tribunal Superior de Justicia”, dijo al programa “En el Tintero” por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 de Río Gallegos.

Mazú quiere que se investigue a la titular del juzgado de Instrucción de Río Turbio y también al Fiscal porque siente que hay “animadversión hacia mi persona y mi familia y eso no lo voy a dejar pasar”.

La jueza de Río Turbio, Bettina Bustos.

Señaló que luego de que la agente de policía lo denunciara por violencia “la jueza fue cinco días seguidos a la Policía a ver que había hecho yo. Pero ocurrió un hecho tremendo de riña, gresca, droga y alcohol el domingo y la jueza ni apareció”.

El domingo pasado en las celdas de la Comisaría de Río Turbio tres presos golpearon a otro interno y cuando los policías los requisaron les secuestraron bebidas alcohólicas, marihuana y pastillas.

“A mi me preocupa que la jueza Bustos ya está molestando a mi familia y esto sí lo voy a canalizar ante el Tribunal Superior de Justicia”, remarcó en referencia a que buscará que la investiguen para realizar un juicio político.

“De mi hija hay una denuncia de abuso a la autoridad que ni siquiera es tratada por la jueza Bustos. Un día después la cabo Méndez hace una denuncia y a partir de ahí empieza a tratar esa denuncia y no la que hace mi hija. Indudablemente que hay animadversión por parte de la jueza y el fiscal hacia mi persona y mi familia y eso no lo voy a dejar pasar”, explicó.

Negó todo lo que se ve en el video

Contrario a lo que se observa en el video que se viralizó en las redes, Matías Mazú aseguró que lo único que hizo el martes 25 fue ir a buscar a su hija a las 6 de la mañana a una comisaría.

“Fui atendido correctamente por el oficial de servicio quien me hizo pasar y después no hubo ninguna otra situación de violencia ni de agravio ni de nada de lo que se dice por los medios“, aseveró.

“El 90% de lo que salió en los medios es mentira”, sostuvo, desmintiendo las imágenes que grabaron las cámaras de la comisaria.

“Mi hija fue detenida y golpeada”

En cambio dijo que sí “hay testigos del abuso de poder que hizo una policía en actuaciones y hay una denuncia por parte de mi hija y de su madre por abuso de autoridad, que todavía no se ha movido ni un solo papel”, ratificó.

“No hubo otra cuestión que amerite alguna otra situación, si mi hija realizó una contravención quiero saber qué hizo. Porque hasta el día de hoy no supe qué hizo mi hija para que sea detenida de la manera en que fue detenida y golpeada”.

Mazú anticipó que llevará el caso al Tribunal Superior de Justicia.

Aseguró que su hija “fue objeto de maltrato por la cabo Méndez, que estaba de adicional en el boliche” pero volvió en hacer hincapié en “la participación de la jueza y el fiscal de una manera incisiva y permanente para saber que había hecho yo en la comisaría”. A Bustos la acusó además de haber “dejado a la Policía sin las seguridad que tiene que tener para atender los presos” por llevarse los equipos de grabación para la causa.

Nos soy un tipo fácil ni sencillo en estas cuestiones pero esta vez creo que se extralimitaron. Se extralimitó la policía que actuó en el boliche y la jueza.

Sobre las imágenes pidió saber cómo se filtraron “porque son filmaciones internas de la Policía. Si la jueza la quita a la policía el equipo de filmación, ¿quién fue, la jueza la que publicó o la policía Méndez?”, señaló aunque dijo que él también posee videos sin editar con el audio original del ambiente.

“Las pruebas que tenemos y las declaraciones de los amigos y amigas de mi hija son totalmente contrarias a lo que dicen los videos que pueden apreciar en las redes”.

Voy a recursar a la jueza Bustos porque hay abuso de poder

“El resto lo determinara la Justicia y yo voy a recusar a la jueza Bustos porque su actitud ante esta cuestión sobrepasa los límites y hay abuso de poder”, anunció.

“Lo único que le pedí es que soltara a mi hija”

Asimismo negó haber amenazado al personal de la comisaría con su fuente de trabajo. “El video que le llega a los medios está editado. El que tenemos nosotros están los audios de la policía Méndez”, afirmó.

“Los hechos que se me imputan o que pretenden imputarme a través de los medios no son así. Lo único que le pedí (a la oficial) es que soltara a mi hija y le sacara las esposas porque era una situación horrible, la estaban tironeando y maltratando. Y lo que ustedes ven en el video es eso, no hay otra cosa, no existe otra cosa. Soy yo protegiendo a mi hija, nada más”.

Negó haber amenazado a la oficial y al resto de los uniformados con dejarlos sin trabajo.

No reaccioné como otros padres hubieran reaccionado ante una situación como esa porque sé quien soy. Yo hablo y digo algo y estoy en todos los medios. Entré una vez al Municipio y salí en TN.

“No hizo absolutamente nada y nadie sabe decirme porque la arrestaron. Es una chica que estudia y que tiene buenos valores y fue a bailar como van cientos de pibes todos los fines de semana”, dijo sobre su hija Lucine Mazú que salió de la comisaria con sus padres esa misma mañana.

Además dijo que le preocupa y va a investigar “la lamentable manera que tratan a los jóvenes que salen de un boliche determinados agentes y oficiales”.

Armaron un videito y lo viralizaron

Según el diputado, los agentes que participaron en la detención de su hija armaron el video y realizaron una denuncia en respuesta a la denuncia que realizó Lucine Mazú por abuso de autoridad de los agentes. “Armaron un videito y lo viralizaron”.

La historia detrás de la relación entre Mazú y la jueza Bustos

Para el diputado Matías Mazú la persecución que -según denuncia- le hace la titular del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Turbio, Bettina Rita Guadalupe Bustos a él y a su familia viene de 2015, cuando la Cámara de Diputados recibió un pliego enviado por el entonces gobernador Daniel Peralta para acceder al Juzgado de Recursos.

En 2018 la Cámara de Diputados devolvió el pliego al Poder Ejecutivo.

“La jueza me pidió en varias oportunidades que tratáramos su pliego cuando ella estaba postulada para jueza de Recursos. Un pliego que había enviado Peralta. Y yo no designo a los jueces, ojalá tuviera ese poder pero quien designa los jueces es la Cámara de Diputados que no votó el pliego y volvió al Ejecutivo. Ese pliego estaba sucio. Tenía denuncias contra la jueza Bustos por los empleados judiciales y del gremio judicial. Pero además estaban vencidos los plazos. La jueza me hizo responsable”, explicó Mazú en declaraciones exclusivas a LU12.

“Y hay otras cuestiones que voy a presentar en el Tribunal Superior de Justicia en donde siento que mi familia es perseguida por esta jueza”, anunció.