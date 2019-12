Maxi Estévez, campeón del Interclubes con San Lorenzo

San Lorenzo logró quitarse una espina de muchos años para gritar campeón en la versión caballeros del Interclubes de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis. El santacruceño Maximiliano Estévez fue parte del equipo que festejó la ansiada conquista.

El equipo dirigido por Fabián Blengino se consagró por segunda vez en su historia (antes lo había conseguido en 1953) al derrotar a Comercio en la final por 2 a 0, gracias a los triunfos en singles del brasileño Thiago Monteiro ante Matías Descotte por 6-3/6-3 y de Juan Ignacio Londero frente a Facundo Argüello por 6-1/6-4.

De esta manera, el club de Boedo tuvo un fin de semana completo y a puro festejo con los títulos en Damas y Caballeros del certamen que le puso el broche de oro al año del tenis argentino.

“Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este Interclubes, un evento que queremos que siga creciendo y se convierta en la gran fiesta del tenis nacional. Para nosotros es un orgullo ver a estos jugadores y a los clubes compitiendo en equipo para cerrar el año de esta manera, con el apoyo de TyC Sports, de los sponsors y del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Estoy seguro de que el año que viene será mucho mejor”, comentó Zabaleta.

Los festejos en medio de la cancha, alegría plena. FOTO: AAT

Estuvieron presentes en el evento autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (el vicepresidente primero, Mariano Zabaleta; el vice tercero, Jorge Cano; el secretario del Interior, Guillermo Coria, y el director de Desarrollo, Franco Squillari).

El pingüino

Maximiliano Estévez, nacido en Río Gallegos, recibió la invitación para jugar este torneo como lo hizo el año pasado. Por el gesto, decidió ser parte del team ‘Cuervo’. Así, con el corazón puesto en su ciudad natal, se metió en este compromiso para colaborar con su experiencia y, junto a Juan Ignacio Londero, Thiago Monteiro, Máximo González, Andrea Collarini, Federico Coria y Fabián Blengino (C), puso al club de Boedo en lo más alto.

Con los triunfos de Thiago Monteiro 6-3/6-3 frente a Matías Descotte y de Juan Ignacio Londero por 6-1/6-4 ante Facundo Argüello, el equipo azulgrana se impuso ante Comercio en la definición.

En declaraciones a Latidos, Maxi comentó: “Me había olvidado de anotarme, estaba 200 del mundo y el Club San Lorenzo quería que estuviera presente en el torneo y me mandó una invitación especial para que pudiera jugarlo. Ellos pensaban en el Interclubes y yo no tenía club, por lo que en agradecimiento les dije que jugaba para ellos. Fueron 2 años donde no se nos dio y, por suerte, este tercero conseguimos ganarlo”.

Sobre el grupo que le tocó integrar, destacó: “Este año formamos un equipazo junto con Alberto y Beto Mañas, que es uno de mis sponsors, hicimos equipo con Juan Londero que está 50° del mundo, es muy amigo mío, Federico Coria, Machi González, Thiago Monteiro, un amigo brasilero que lo invité a jugar y con la mejor predisposición me dijo que sí. A último momento se sumó Andrea Colarini, que nos dio una gran mano para campeonar”.

Sobre el torneo, comentó que en la zona estuvieron bien, perdieron sólo uno ante Buenos Aires, consiguieron clasificar segundos y en cuartos de final volvieron a enfrentarse con Buenos Aires, donde les ganaron con el equipo titular. En semifinales le ganaron a Jarros: “Fue la serie más dura porque el ‘Topo’ Leñero no pudo jugar, perdimos uno en singles y ganamos en el dobles”.

El grupo campeón 2019. FOTO: AAT

El momento de la definición, ese último toque, despertó los gritos y algarabía de la parcialidad sanlorencista: “Le pudimos ganar a Comercio por 2 a 0 con dos partidos enormes. Se nos dio, felices y contentos por eso”.

Actualmente Estévez vive en Buenos Aires y el 9 de enero viajará a México para enfrentar 6 semanas de torneos. Posiblemente visite Río Gallegos. Consultado acerca de si con tanto mundo visto extraña algo del sur, contestó: “Muero por volver todo el tiempo. Es mi ciudad y al sur no lo cambio por nada”.

En cuanto a si se siente conforme con su momento, manifestó: “Sí, la verdad muy contento, tuve la suerte de poder terminar el año campeón y eso suma muchísima confianza para arrancar con todo el 2020”.

Para finalizar, señaló: “Dejame agradecerle a Máximo Kirchner, Pablo González, Beto Mañas y hotel Posada los Alamos que hacen posible que siga jugando”.

Ante la observación de que el propio Néstor Kirchner fue el que creyó en él desde el primer momento, afirmó: “Sigo jugando gracias a ellos”.

El evento

Es la Asociación Argentina de Tenis (AAT) la que organiza el campeonato, en el que participan clubes afiliados en las categorías de Menores, Libres y Veteranos, tanto en Caballeros como en Damas, y sus competencias mixtas.

Es la competencia más convocante del circuito nacional y tiene como fin el desarrollo del deporte en cada uno de los clubes, además del fortalecimiento de los valores de respeto y camaradería entre instituciones y jugadores.

La AAT organiza anualmente el Campeonato Interclubes distribuyendo cada uno de los equipos en categorías por las edades de los jugadores y en divisiones que definen y equilibran los niveles de juego, además de acompañar a las instituciones en el desarrollo y crecimiento de esta disciplina.