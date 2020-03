El martes, Maxia intentó retirar 4 ómnibus de su base caletense. Los choferes lo impidieron. “No se los llevan hasta que nos paguen”. Empresa y municipio hacen diferentes proyecciones de deuda. Se habla de un encuentro hoy, entre el Ejecutivo y el dueño, para definir si habrá o no rescisión del contrato.

El paro de los trabajadores del transporte público de pasajeros de Caleta Olivia continúa. Así también la deuda salarial que MAXIA SRL mantiene con la totalidad de sus empleados. Aún no paga el 25% de los sueldos de diciembre, los de enero, febrero y la segunda cuota del aguinaldo 2019. Hace casi 3 meses que la localidad no tiene transporte colectivo.

En la tarde del martes, uno de los choferes constató que la firma estaba retirando 4 coches de la base en la ciudad de El Gorosito. Puso en alerta a sus compañeros, los delegados llamaron al sindicato y al secretario de Gobierno de la comuna, Pablo Calicate. Todos ellos se reunieron en el predio de la compañía.

“No queremos que vacíen la empresa”, señalaron los trabajadores, que evitaron que los colectivos partieran hacia Comodoro Rivadavia.

Oscar Ponso, referente gremial, señaló que el gerente Mario García, primero, aseguró que “se los llevaban para hacerles la revisión técnica”, pero, luego, “admitió que son coches prendados, que la empresa quería venderlos porque dicen que no tienen plata”, expresó.

El chofer relató que le respondió, al representante de la empresa, que “no se llevan ni un colectivo, hasta que no nos paguen todo”. Otro trabajador, Eduardo Fernández, mencionó que, para sobrevivir, hace changas de albañilería, pero que su hermano lo ayuda a pagar las cuentas. Además, algunos de sus compañeros vendieron sus automóviles para llevar el pan a la mesa familiar.

Deudas diferentes

La compañía alega que la comuna le debe una fuerte suma millonaria, en concepto de subsidios atrasados. Extraoficialmente, hablan de más de 70 millones de pesos.

Sin embargo, en medio de la situación que se dio el martes, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pablo Calicate, indicó que en el municipio están documentados alrededor de 20 millones de deuda. Aclaró, también, que corresponden a subsidios mensuales del año pasado, más los de enero y febrero.

“Estamos en emergencia económica, y es muy difícil hacer frente a todo. Sin embargo, la empresa tiene una obligación con sus trabajadores, además de la prestación del servicio, y no la cumple. Por eso no tenemos transporte desde hace meses”, apuntó.

Encuentro

Los trabajadores señalaron tener conocimiento de un posible encuentro, que se desarrollaría hoy, entre el Ejecutivo Municipal y el propietario de Maxia, Marcelo Spanos. De darse, podría definir la continuidad del servicio.

Todas las fuentes oficiales coinciden en que no está dicha la última palabra. Sin embargo, extraoficialmente, fuentes cercanas a la compañía señalan que la decisión de dejar el contrato está tomada. Asimismo, la de no participar de la licitación pública que, se espera, sea lanzada a fin de mes o principios de abril.

Las nuevas condiciones contractuales no convencerían a la empresa, como las actuales no convencen al Ejecutivo. “El contrato, como dice el Tribunal de Cuentas de la provincia, estuvo mal. Terminó perjudicando a la Municipalidad. Es sumamente caro, y debemos reformular las condiciones. La Municipalidad no puede afrontar los costos planteados hasta acá”, había expresado Calicate oportunamente.