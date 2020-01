Mario García, gerente de la concesionaria del servicio, sostuvo que la comuna adeuda $ 21 millones, mientras que el municipio sostiene que sólo debe pagar $ 10 millones. Además, indicó que sería positivo que se realice una auditoría. El Municipio pidió a los trabajadores no bloquear la oficina de recaudaciones.

Hoy se cumplen 8 jornadas consecutivas sin servicio en el transporte de pasajeros en Río Gallegos, un conflicto que recrudeció a partir del acampe de los choferes afiliados a la Unión Tranviario Automotor (UTA) en las puertas del palacio municipal.

El problema se origina con la deuda de aguinaldo y salario de diciembre, además de la falta de aportes establecidos en las leyes argentinas. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo intimó a Maxia SRL que restituya el servicio de transporte urbano de pasajeros en lo inmediato, luego que el gremio anunció el rechazo de la conciliación obligatoria.

Mientras que el municipio pone en duda la transparencia de la compañía, desde la firma dijeron que presentarán los documentos solicitados e indicaron no tener problemas en ser auditados. Por su parte, UTA sigue apostados al ingreso del palacio municipal y señalaron que regresarán a trabajar una vez cancelada la deuda salarial.

Empresa

Mario García, gerente de Maxia SRL, señaló a LOA que es “inviable seguir con la operación si los pagos no aparecen”, “dilatar el conflicto no le hace bien a nadie”, aseguró e indicó que dialoga poco con el municipio, “nos piden informes de todo tipo y color. Ellos hablan de incumplimientos que no son tal”, afirmó.

“En estas condiciones no puedo y no quiero trabajar, los 25 colectivos están para recorrer las calles y no guardados en un galpón”, disparó.

A cerca de lo dicho por el intendente Pablo Grasso que la compañía factura por unidades que no trabajan y kilómetros que no recorren, aseveró: “Tenemos vigente un sistema habilitado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se pueden auditar, ya lo hizo AFIP”, señalando que será Nación quien analice la información y no el municipio ni la empresa. “Desconozco en que se basan para decir lo que dijeron”, se defendió.

Más adelante, se quejó que el municipio había prometido pagar una suma aproximada a los $ 3 millones a fines de diciembre último, pero “no cumplieron y no se pudo hacer frente al aguinaldo”.

Según García, el municipio adeuda $ 21 millones a Maxia. “Está todo documentado”, aclaró que el importe está constituido por el boleto estudiantil gratuito, beneficios de ANSES, adultos mayores, además de la suma correspondiente a aguinaldo, prestación de enero, 4 cuotas de $ 4 mil, entre otros.

En cuanto al congelamiento del boleto, aseguró que traerá mayores inconvenientes a la prestación, “no es viable seguir así. Nuestra postura es cobrar lo que nos adeudan y si no nos pagan nos vamos”, alertó.

Sin embargo, el pasado lunes el intendente Pablo Grasso, señaló a LOA que la deuda ronda los $ 10 millones y mantuvo su postura de auditar la deuda que reclama Maxia a su favor.

Municipio

En tanto, la secretaria de Gobierno de la comuna, Celina Mansilla, se quejó de la medida de UTA que permanecen frente al edificio central de la comuna, “impidiendo el normal funcionamiento del área de recaudaciones”.

“Pedimos que nos dejen trabajar es imposible cobrar impuestos ante la posición de los trabajadores de la empresa que se instalaron en los accesos al edificio con bocinas, bombos y artefactos sonoros. Esto impide la recaudación normal del municipio”, “pareciera que la lógica es afectar la recaudación, ya que después del cierre administrativo la situación se calma y los trabajadores que reclaman se retiran del lugar. Es por eso, que queremos llamar a la reflexión sobre este tipo de acciones ya que no encontramos el sentido a este reclamo”.

Finalmente, insistió que se exigirá la entrega de documentación y comprobantes que han sido remitidos mediante notas a la empresa prestataria de servicio.