Maxia: la gestión saliente pagó $4 millones antes de dejar la comuna

Mientras la concesionaria del transporte de pasajeros señala que no posee fondos para abonar salarios, desde el municipio ordenaron elaborar un informe sobre los pagos efectuados por la gestión saliente. El paro del servicio se extenderá hasta que la deuda se cancele.

El transporte urbano de pasajeros de Río Gallegos, operado por Maxia SRL, fue paralizado por los choferes ante el retraso en el pago de salarios, dejando sin servicio a los más de 4 mil usuarios que utilizan el servicio a diario según las estadísticas de la empresa.

El titular de la UTA Santa Cruz, Rubén Aguilera, confirmó a La Opinión Austral que el paro de colectivos obedece a la falta de pago de los sueldos de noviembre que lleva un retraso de 11 días. Sostuvo que el compás de espera fue prudente y en asamblea los afiliados a la entidad sindical determinaron continuar con la acción directa a lo largo de este lunes, mientras que en otra asamblea (al cierre de esta edición) decidían si cumplirían con el primer recorrido de hoy programado para las 5:30 horas.

El dirigente sostuvo que con la transición entre la gestión saliente y la entrante “nadie se hizo cargo de poner la plata y la empresa alude que no tiene fondos si el municipio no le transfiere el subsidio”, disparó Aguilera.

En tanto, en declaraciones a “Juntos y Re-Sueltos” por LU12 AM680, Aguilera señaló que tienen “el mejor diálogo con la empresa”, y observó que “el trabajador cumple su función y merece recibir su remuneración. No podemos tolerar tanto tiempo de demora”, señaló.

Desde el Ejecutivo Municipal informaron a este medio que elaboran informes sobre los pagos realizados por la gestión saliente. Según se conoció, Roberto Giubetich había liberado un pago aproximado de 4 millones de pesos a Maxia SRL.

Maxia SRL

“La Municipalidad no me pudo depositar”, indicó por su parte el gerente de Maxia Mario García a La Opinión Austral. Se recuerda que, en diferentes oportunidades, la concesionaria del servicio indicó que en Río Gallegos y Caleta Olivia aún trabaja sin margen de ganancias, por lo que cuando no percibe los subsidios y los otros conceptos que debe pagar el municipio no puede hacer frente a sus obligaciones salariales. Esto le costó duras críticas a la gestión de Roberto Giubetich de parte del Concejo Deliberante, al precisar que Maxia tenía cero riesgos empresariales al brindar el servicio y que el contrato estaba hecho a favor de la empresa y no de los usuarios.

Antecedentes

A mediados de noviembre último, la gestión del ex intendente Roberto Giubetich explicó a LOA que hasta esa fecha el costo global del transporte experimentó una suba del orden del 30%. Anteriormente, los datos informados por Maxia SRL y el Municipio daban cuenta que el contrato inicial se había firmado por un valor que promediaba los $ 9,5 millones, por lo que con aquella actualización el sostenimiento se disparó a los $ 12 millones.

El reajuste demanda a las arcas públicas un desembolso de $ 2.300.000, ya que la gestión saliente decidió en ese momento no trasladar los costos al boleto y congelarlo en $ 25. Pero ello se sumó a la gratuidad del boleto estudiantil, adulto mayor y el aporte mensual calculado en el primer semestre en $ 5.400.000.

Así, en los días en que se llevó adelante la transición, este medio conoció que el transporte público no fue analizado por la gestión de Pablo Grasso, se trató de un detalle no menor, ya que fue uno de los problemas más grandes que enfrentó Giubetich en los días que estuvo a cargo de la ciudad.