El servicio urbano de pasajeros regresó a la ciudad, pero con tareas reducidas de los choferes. Sucede que el pago del municipio a la empresa sirvió para cubrir el salario de diciembre, y quedó pendiente el aguinaldo. En tanto, ayer hubo audiencia de conciliación.

Este viernes regresó a la ciudad capital de Santa Cruz el transporte de pasajeros, pero de manera intermitente.

La Opinión Austral supo que el Municipio giró a Maxia SRL, concesionaria del servicio, el dinero para liquidar el salario de diciembre, pero no el aguinaldo. Frente a ello, UTA llevó adelante una asamblea y decidió retomar las tareas, pero con la modalidad de los feriados, es decir a turno reducido, explicó el secretario general Rubén Aguilera.

Así fue que las demoras en las paradas llegaron a extenderse hasta una hora y media, ya que había una unidad por cada ramal. Asimismo, es necesario indicar que esta modalidad se sostendrá hasta que la empresa cancele el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Audiencia

En tanto, en la mañana de ayer, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz llevó adelante la primera audiencia en el marco de la conciliación obligatoria dictada de oficio.

Concurrieron Mario García en representación de Maxia SRL, y Celina Mansilla del Ejecutivo Municipal. La UTA no concurrió, no estuvo presente, frente a ello, Aguilera dijo que no fueron notificados, “sólo teníamos la conciliación obligatoria que la rechazamos por escrito”, y “antes del plazo otorgado la medida se levantó porque apareció el pago”, e insistió en que las medidas que “llevamos adelante son legales y tienen su fundamento jurídico en el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Acta de la audiencia de MAXIA en el Ministerio de Trabajo.

La parte empresaria se comprometió a presentar el próximo lunes ante la autoridad laboral “la documentación requerida por el municipio”. Además, ratificó que ayer se pusieron en funcionamiento 4 unidades y se comprometió a presentarse en la Dirección de Transporte para facilitar el monitoreo de las mismas. Días atrás, había explicado a LOA que Maxia tiene vigente un sistema habilitado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se pueden auditar, “ya lo hizo AFIP”, dijo, señalando que será Nación quien analice la información. Además, había observado que es “inviable seguir con la operación si los pagos no aparecen”, “dilatar el conflicto no le hace bien a nadie”, aseguró, e indicó que dialoga poco con el municipio, “nos piden informes de todo tipo y color. Ellos hablan de incumplimientos que no son tal”.

Por su parte, la funcionaria municipal insistió a Maxia para que no dilate la entrega de los papeles solicitados y explicó que no puede dar seguimiento al destino del pago que el municipio realizó, ante la falta de documentación.

Debate

Hacia adelante, el municipio y la empresa deberán sentarse a debatir sobre el futuro de la prestación y dirimir las diferencias económicas.

“Hablan de la deuda que tiene el municipio, pero nada dicen que deben devolver $ 27 millones”, disparó un funcionario consultado por LOA días atrás. Recordó que Río Gallegos transfirió un total de $ 21 millones para la compra de unidades, luego sumaron $ 6 millones, autorizados por un decreto.

Asimismo, se quejó que el empresariado busca actualizar la estructura de costo o un índice superior al que pretenden implementar cuando se les cobra la deuda, “no es equitativo ni equilibrado lo que pretenden hacer”.

Mientras tanto, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rolando D’Avena, dijo a LOA que se planifica retomar la base de cálculos del último cuatrimestre de 2018 para redistribuir los subsidios nacionales. Previamente, los valores serán actualizados a la economía actual, según lo descripto por la parte empresaria, a lo que se sumará la paritaria de UTA. Otro planteo que se analiza, en el debate dado entre Nación y provincias, es destinar mayor aporte a las provincias que migren a las energías limpias, hoy el servicio urbano de pasajeros de Mendoza dejó atrás el gas oil y los colectivos funcionan a electricidad.