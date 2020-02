Sergio Ferreira llegó hace quince días a Río Gallegos. Viajó más de 3.000 kilómetros buscando trabajo. Vive gracias a la solidaridad de la gente. No tiene vivienda, abrigo ni qué comer. Es de Entre Ríos y pide ayuda para regresar, porque no encontró aquí posibilidades laborales.

Sergio Fabián Ferreira tiene 38 años, es de la provincia de Entre Ríos. En diálogo con La Opinión Austral contó cual es la difícil situación que atraviesa. Se encuentra en avenida Kirchner con una caja de cartón pidiendo trabajo o cualquier ayuda que los vecinos puedan brindarle.

“Vine a laburar y quedé varado, no consigo donde estar, estoy parando en la terminal”, comenzó relatando Sergio, quien llegó hace aproximadamente 15 días a Río Gallegos. “Me dijeron que acá había mucho laburo, que acá estaba la papa y me terminé comiendo la papa y encima sin pelarla”.

Viajó sin saber adónde venía, con promesas de una realidad muy diferente a la que encontró. “Es la primera vez que vengo acá, no tengo familia ni amigos, no conocía el lugar, sólo había llegado hasta Comodoro Rivadavia”.

Pero tampoco tiene familia en su provincia de origen, ya que “allá dejé a mis padres, pero es como si no lo fueran, porque ellos están en una religión complicada y no me ayudan ni cuento con ellos”, lamentó.

Según afirmó, gastó $ 9.700 para llegar hasta aquí. “Para mí fue muy difícil juntar ese dinero, tuve que hacer muchos trasbordos, de Entre Ríos a Rosario, de ahí a Pergamino y después a Retiro, todo vía terrestre, frenando en cada lugar, pidiendo ayuda a la gente para poder seguir”.

En su viaje tuvo la suerte de encontrarse con personas que colaboraron con él, “hubo buena gente que me ayudó, pero también hubo malos comentarios, gente que me preguntaba por qué me iba tan lejos, si hubiera habido trabajo en Entre Ríos me hubiera quedado allá”, aseguró.

Lo que pide Sergio es trabajo y, según afirma, tiene experiencia en la construcción, como ayudante, también en la pintura, en limpieza de terrenos, mantenimiento y de sereno. “Ahora tengo que juntar $ 10 mil, aunque parezca increíble, para el pasaje, para poder volver”.

En la jornada de este lunes, en sólo una hora de estar en la calle con su cajita de cartón y un cartel explicando su situación, “ya junté $ 600 gracias a la generosidad de la gente que pasa por la avenida y me ve, se dan cuenta que soy sincero y que no busco molestar, yo lo que pido es trabajo, pero si no me pueden ayudar con eso y quieren colaborar con dinero, queda a su criterio”.

“Si alguien tiene para ofrecerme trabajo y una pieza con un baño para darme, me quedo, pero necesito trabajo y vivienda”, sostuvo y agregó “también necesito algo de abrigo, alimento, todo sirve, me vine con poco y las temperaturas son muy diferentes, me regalaron un pulóver, pero no me alcanza”.

3.100 kilómetros recorrió para venir a buscar un futuro mejor, “no para estar tirado en una terminal de ómnibus, ahí me están dejando quedarme por la noche, gracias a la buena onda del sereno, quien además me comparte unos mates, charla conmigo y me deja descansar un rato, me baño en la estación de servicio que está enfrente, la gente de ahí por suerte no me cobra”, describió.

También come gracias a la ayuda de los y las riogalleguenses, aunque aseguró que está pasando hambre. “Trato de ir a un comedor, a una parrilla o a una panadería para ver si hay sobras, pero hay mucha necesidad en todos lados y si hay un niño adelante, como me pasó anoche, prefiero pasar hambre yo”.

Sergio no tiene teléfono, quienes puedan colaborar con él pueden encontrarlo de 22 a 6 AM en la terminal de micros, y durante el día por Av. Kirchner, de 9 a 13 horas, en la cuadra del Banco Nación y de 16 a 20 horas en la del Correo Argentino, “toda la ayuda me sirve, si es trabajo, mejor”, finalizó esperanzado. Foto: (José Silva).