Mercedes Monzón es la hija de Aurelia López y en diálogo con La Opinión Austral contó lo sucedido en la sepultura de su mamá el pasado sábado, asegurando que denunciará al cementerio local por cómo se manipuló el cajón donde, además, estaban las cenizas de su padre, Valentín Monzón.

Luego de las explicaciones del encargado de la necrópolis local, tras la denuncia publicada en las redes sociales, la hija de Aurelia López habló con LOA. Aseguró que harán la denuncia por incumplimiento de las tareas de funcionario público y contó que en el ataúd estaban, además, las cenizas de su padre, fallecido en 2018.

Sobre lo ocurrido el pasado 15 de febrero, Mercedes relató que “durante el entierro de mi mamá los sepultureros se dieron cuenta, al depositar el cajón, que la medida de la fosa era chica, después de múltiples intentos por tratar de que entrara, decidieron levantarlo y cavar una superficie más grande”.

Explicó a LOA que conoce los hechos gracias al testimonio de las personas que asistieron al entierro, ya que “yo personalmente no pude estar presente porque vivo en Francia y no pude llegar a tiempo, ella el lunes pasado entró en un estado gravísimo y no pude disponer del tiempo para dejar todo y viajar”, aclaró.

En la imagen que compartió en Facebook Mary Bordenave, “amiga entrañable de mi mamá, puede observarse que los responsables no tenían la medida de la fosa, algo esencial al saber que recibirían un difunto. Partiendo desde ahí, ya podemos interpretar lo que siguió, mala manipulación, balanceos constantes hasta la postura en que dejaron el ataúd mientras se agrandaba la fosa”.

Además, dentro del cajón de Aurelia se encontraban las cenizas de su marido, quien falleció en octubre de 2018. “Imagine cómo quedó el interior de ese ataúd”, lamentó la hija.

Ante los dichos a LOA del encargado de la necrópolis, quien aseguró que se pusieron en contacto con la familia directa de la difunta, Mercedes contó que son tres hijos y que con ella no se comunicaron, “uno de mis hermanos dijo que con él tampoco hablaron y va a realizar la denuncia como corresponde, mi otro hermano quizás habló, no sé realmente, pero ante la situación delicada, probablemente, no midió la gravedad del asunto”.

Pero al respecto aseguró que “de todos modos mi denuncia va más allá de la llamada o no, eso queda diminuto comparado a la desprolijidad que hicieron, yo denuncio el incumplimiento de las tareas de funcionario público y eso es un delito penal, yo no pido les nada a ellos, yo pido a la sociedad que abra los ojos y deje de conformarse”.

Y además subrayó que “en estas cosas los cambios o medidas reales son las verdaderas disculpas, la excusa que puedan poner no los disculpa del delito, ni acusando a la vecina que hizo su deber llamando la atención por el maltrato que se le dio a un difunto. Comencemos a exigir calidad de servicio y no callemos la injusticia”.

Sobre Mary, afirmó que “ella lloró de dolor por ver el cajón de su amiga. Su hija, que también estaba, se crió en mi casa, desde que caminó solita pasaba sus días con mi mamá, son gente honesta, de todos modos la foto que tomaron es el mejor testimonio de la barbaridad que hicieron”.

Por último, lamentó que “yo por mi lado me pregunto si el cuerpo de mi madre podrá descansar en paz, sabiendo cómo se manipuló su cajón, en donde también estaban las cenizas de mi papá”.