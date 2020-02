La asociación propone tango, monólogo y taller de stand up, para los meses de febrero y marzo. Las actividades se desarrollarán en el Candy Bar ubicado dentro del Centro Cultural de la ciudad de Caleta Olivia y las entradas se podrán adquirir previamente en la boletería del lugar.

En muy poco tiempo el Centro Cultural contará con una sala multifuncional nueva en donde se podrá apreciar eventos culturales, show´s y conferencias de prensa, entre otras cosas. Cabe destacar, que la obra es solventada íntegramente con ahorros propios de la Asociación Amigos del Arte Mechenien y se incorporará al patrimonio municipal.

Previo a la inauguración, los socios ofrecen para el mes de febrero y marzo actividades relacionadas a diferentes ramas de la cultura.

El sábado 29 de febrero a la medianoche se llevará a cabo una noche de tango con la participación de la cantante Viviana Almirón, su show denominado “De orilla a orilla”, contará con el acompañamiento de los instrumentos: guitarra, bandoneón, saxo y percusión. El mismo consiste en una selección de tangos, vals, milongas y candombes, los músicos realizarán dos entradas de 30 minutos cada una.

La cantante nació en Comodoro Rivadavia, cursó estudios de canto en la Escuela Municipal de Artes de su ciudad natal. Su debut lo realizó en el escenario del “Primer Festival de la Canción Patagónica” resultando ser la revelación. Además, Almirón recorrió diversas ciudades del país y del extranjero, recibió premios y distinciones a lo largo de su carrera y tuvo la oportunidad de compartir show´s con figuras consagradas como Rubén Juárez, Raúl Lavié, Enrique Dumas y Adriana Varela entre otros.

Por otro lado, el taller de stand up a cargo de la actriz Paula Solari se desarrollará los días 9, 10, 11 y 12 de marzo. El presidente de la asociación Juan Balois Pardo le comentó al respecto de las jornadas a La Opinión Zona Norte: “En este nuevo encuentro con Paula, van a poder ingresar nuevos talleristas, es decir en el nivel ingresante, y los que hicieron el primer curso podrán hacer el segundo. Además, el viernes 13 y sábado 14 se realizarán 2 noches de estand up, en donde se presentarán los alumnos junto a la profesora”.

Por último, el sábado 21 de marzo a partir de la medianoche en el Candy Bar, se presentará el actor Rodrigo Casavalle, con un unipersonal denominado “Monólogos Heroicos”. “Se trata de superhéroes haciendo stand up, con un presentador muy particular que es el hombre invisible, obviamente soy yo, mientras me cambio de un personaje a otro, y con un invitado muy especial que es el ratón Mickey, todos haciendo stand up, es como un lado B de los superhéroes” expresó Casavalle a LOZN.