Melgarejo procurará que no haya contacto entre el denunciado por abuso y las víctimas dentro del campus

El pasado viernes en Caleta Olivia se llevó adelante la sesión del Consejo Superior de la UNPA, en donde se conoció que el estudiante y ex consejero JMC, denunciado por abuso sexual y maltrato por diferentes estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG), iba a presentar una nota solicitando poder continuar con sus estudios universitarios.

A la hora de votar, se votaron dos mociones, las cuales resultaron en empate (17-17) y el rector reelecto Hugo Rojas finalmente desempató. La moción ganadora insta a las autoridades de la UARG a que «arbitren las adecuaciones pedagógicas de cursada que permitan la continuidad de JMC en nuestra unidad, evitando el contacto entre los involucrados».

La resolución causó indignación e incertidumbre en el estudiantado, ya que no deja sentada ninguna medida explícita a llevar a cabo una vez que finalice la suspensión preventiva de JMC este mes de diciembre.

Al respecto, el decano de la UARG Guillermo Melgarejo dialogó esta mañana con el programa En el Tintero por Radio LU12 AM680, y señaló que están tomando medidas con la premisa de «salvaguardar la integridad de las eventuales víctimas«. Además rescató la preocupación de las agrupaciones estudiantiles respecto a este caso, que han demostrado no dejar pasar esta situación.

También explicó que la suspensión «está en plena vigencia», y desmintió lo que mencionó JMC en la nota elevada al Consejo, donde dice que no se le está dando respuesta desde la UARG para continuar sus estudios: «no hicimos lugar a la readecuación, pero sí autorizamos el pase a otra unidad académica, cosa a la que el interesado no optó«.

«Señalamos esto como una falsedad porque respondimos como se debe, en términos legales. Seguramente no es la que le resulta de mayor interés al presentante, pero la respuesta se dio«, apuntó el decano.

Hoy se estará debatiendo este tema en una nueva sesión ordinaria del Consejo de Unidad, y Melgarejo aclaró que lo que se buscará es «que se generen todas las adecuaciones pedagógicas que garanticen la continuidad de los estudios», pero a la misma vez asegurar «que no haya contacto entre el denunciado y la denunciante. Lo vamos a adaptar en ese sentido«.

Sin embargo, la suspensión académica no impediría que el acusado pueda ingresar al campus a desarrollar otras actividades, ya que no posee una restricción perimetral por parte de la Justicia. “Las denuncias fueron generadas en el ámbito de la universidad, que se canalizan a través de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género y tienen su correlato en la Justicia ordinaria. Lo que nosotros tenemos que implementar a nivel interno es una instrucción sumaria y es lo que hemos gestado. No es resorte de la unidad académica la implementación de esa actuación sumaria», concluyó el decano.