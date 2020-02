Esta mañana, un hombre mayor de edad se presentó en la Comisaría Primera de Caleta Olivia y aseguró ser responsable del incendio de la casa donde murieron 6 personas. Se trata de Federico Corbould quién estaba siendo buscado por la Policía pero hasta entonces no lo habían podido capturar.

Tras su detención, su hermana Dayana Corbould, realizó su descargo en las redes sociales donde cuenta con detalles las diversas “macanas” en las que se encontraba metido su hermano Federico y despegó a su madre, hermana y a ella misma por lo realizado por la “escoria de mi hermano”, escribió la joven.

Además, contó en detalles, como transcurrió la vida del hoy detenido como presunto autor del incendio en el cual perdieron la vida 6 personas en Caleta Olivia. pidió disculpas a la gente por lo hecho por su hermano y defendió el honor de su madre y ella. “Me da tranquilidad que esté preso y ojalà no lo larguen más”, sostuvo.

La hermana de la persona sindicada como el autor material del trágico incendio publicó unas sentidas palabras en las redes sociales y despegó a su madre y a ella de su hermano.

Aquí el posteo de Dayana

“Y bueno acá estoy una vez más, dando la cara por las cosas que no hice yo .

Arranco por decir que mi mamá nos dio una excelente educación, fue madre soltera, tengo a pamela de 26 años que es una nena especial y la otra escoria que es Federico por desgracia mi hermano . Los que no saben el trato que tenemos nosotros con él se los paso a contar. Federico se fue de chico con mi progenitor teniendo unos 14 años cuando se separaron mis padres por elección de el y porque extrañaba a su papá y mi mamá no podía darle el ritmo de vida económico que el quería. Federico se metió en las drogas, robo, estuvo con protección de persona muchos años. La policía lo estaba buscando hace tiempo “Y no lo encontraban porque no querían”.

Hace tres meses federico me pegó delante de mis hijos, justo llegó la pareja de mi mamá para defenderme o sino no se que pasaba. No tenemos trato con nadie de la familia porque siempre estuvimos solas con mi mamá. Si quieren hacerlo mierda haganlo pero mi vieja y yo no tenemos nada que ver con su accionar. Pido disculpas por lo sucedido aunque no basten ya que nadie vuelve la vida de esas personas . Pero mi vieja es una persona de laburo . Porque lo hizo ?. Porque es una mala persona disfruta con el dolor ajeno . Es horrible lo que voy a decir pero me da una tranquilidad enorme que esté preso y no lo larguen más. Pido disculpas, perdón pero no puedo hacerme cargo de lo que él hizo . Yo no soy igual . Y los que me conocen lo saben .

Sinceramente ya ni se que hacer con mi apellido, a dónde quiera que esté lo encuentro manchado por personas malas que no merecen vivir. Violadores, asesinos, prófugos, drogones y la puta que los re parió. Además las amenazas constantes que me llegan de personas que ni conozco por culpa de personas que llevan mi apellido. Totalmente podrida de esto!”, concluyó.