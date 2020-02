Se trata de un disco en el que tuvo mucho que ver el recordado Ulises Butrón y que se hizo mientras Miguel seguía al frente de Las Trampas de Lily en Buenos Aires. Nunca había tenido la posibilidad de presentarlo en nuestra ciudad, por lo que será una excelente oportunidad.

El próximo sábado 7 de marzo, a partir de la hora 23, Miguel Jancich se presentará en el Salón Auditorio “Luis Villarreal” del Complejo Cultural Santa Cruz. En la oportunidad, el músico nacido en Gobernador Gregores presentará un espectáculo acústico a diez años del lanzamiento de su disco “Día de Irse”, que nunca había podido presentar aquí.

En diálogo con La Opinión Austral, Jancich explicó que “la idea es tocar los ocho temas del disco, más dos que en su momento quedaron afuera. Entre tema y tema voy a hablar un poco de la temática a la que está relacionada la canción”, dijo y apuntó que “creo que va a ser interesante la propuesta”.

El próximo sábado 7 de marzo, a partir de la hora 23, Miguel Jancich se presentará en el Salón Auditorio del Complejo Cultural.

El cantautor, quien antes de meterse de lleno nuevamente en este 2020 con Mami Rock And Roll Band, recordó que este disco lo realizó hace diez años en Buenos Aires, “mientras trabajábamos en el tercero de Las Trampas de Lily, y con Ulises Butrón participando”.

En ese sentido, sobre Ulises Butrón, Miguel adelantó que “estoy escribiendo un libro sobre él, y ya falta poco”, y luego aclaró: “Ese disco no lo produjo Ulises, pero sí participó en parte en la elección de los temas porque estábamos grabando ‘Todo de Nuevo’ (el citado tercer disco de Las Trampas) en ese momento y yo iba a su casa a hacer los demos. Ahí elegíamos los temas y muchos iban quedando afuera. Un día Ulises me dice ‘acá tenés otro disco’ y ahí empezó el proyecto Día de Irse”, relató.

“En esa etapa, pude concretar este proyecto en un solo día, en un estudio de Lanús, pero desde entonces hasta hoy no había tenido la posibilidad de tocarlo completo y en vivo, que es lo que quiero hacer para que el público de acá conozca la historia de cada tema”, confesó.

“Día de Irse”, en rigor, es la canción con la que cerraba el disco “El Baile de los Ángeles de Fuego”, el primer disco solista de MJ y que editó poco tiempo antes de emigrar en el año 2003 a Buenos Aires. Ese disco (“El Baile…”) contenía también canciones emblemáticas que venía haciendo con “La Mami” y que luego editó con “Las Trampas”, como la siempre vigente “Rescate en Fairlane” y la que precisamente le da el nombre al primer disco de Las Trampas de Lily: “La Calle que Brilla”.

Pero el sábado 7 de marzo será momento de repasar “Día de irse” y en declaraciones al área de Prensa de Gobierno, el cantautor también reflexionó acerca del sacrificio de todo músico para desarrollarse en el medio local: “Grabar un disco exige tiempo, energía y, sobre todo, dinero” y “a veces es preciso partir y radicarse en Buenos Aires, como lo hice yo durante quince años”.

“Más allá de todos estos sacrificios, si uno es artista de alma, no hay cosa que te tire atrás y, en mi caso en particular, todo lo que hice no fue por una actitud heroica, sino más bien porque no sé hacer otra cosa y nunca tuve un plan B para la vida”, dijo, mostrando su felicidad de poder compartir este recital en Río Gallegos con amigos.

Es importante subrayar que el costo de la entrada para el recital será un bono contribución de cien pesos y esto incluirá un CD de regalo.