Militar y ex preceptor condenados por abusar de sus hijas y nietas

Pese a que la acusación de la querella fue mal realizada y el Tribunal la declaró nula, con la de la Fiscalía la causa prosperó. El militar, que llegó libre al juicio, recibió 16 años de prisión por abusar de sus hijas. En tanto, quien por aquel entonces era pareja de su madre y preceptor fue condenado a 14 años.

Se trata de la causa de Puerto Santa Cruz que llegó a juicio con un militar imputado por abusar de sus hijas menores de edad y también con la ex pareja de su madre -ex preceptor- por igual delito, en detrimento de las mismas víctimas. La Fiscalía pidió 18 años para el primero y 20 para el segundo, que además está cumpliendo condena de 9 años por otra causa, también de abuso.

Las audiencias se celebraron la semana pasada y en la jornada de ayer, el Tribunal dictó sentencia.

Fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral señalaron que pese a que los jueces declararon nula la acusación de la querella por estar mal realizada a causa de cuestiones técnicas, la causa prosperó gracias a la acusación del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Iván Saldivia.

El fallo al que tuvo acceso este matutino marca que el hombre de las fuerzas armadas fue condenado a 16 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente reiterado en concurso real con abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia preexistente (víctima 1) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia preexistente reiterado (víctima 2), todos ellos bajo la modalidad del delito continuado”.

Se ordenó su inmediata detención, ya que llegó a juicio en libertad.

En tanto, el ex preceptor recibió 14 años por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado reiterado bajo la modalidad de delito continuado (víctima 2)”. La identidad de las víctimas, pese a que hoy ya son mayores de edad, no es difundida con el fin de no revictimizarlas, como tampoco el apellido de los ahora condenados, puesto que se trata de un caso intrafamiliar.

Es de recordar que el militar llegó imputado por abusar de sus hijas cuando estas estaban bajo su cuidado en Piedra Buena, lugar donde cumplía funciones en la fuerza militar. En tanto, el ex preceptor abusaba de ellas cuando lo visitaban en el cibercafé que solía poseer en la localidad portuaria.

Cabe señalar que este último hombre está cumpliendo una condena de 9 años de prisión por otro caso de abuso sexual. Asimismo, el pasado lunes 2 de diciembre fue juzgado en el mismo recinto por abuso sexual simple contra una de las nietas de quien por aquel entonces era su pareja. La Fiscalía mantuvo la acusación y pidió seis años y el Tribunal, en su fallo de esta semana, lo condenó por “abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda en la modalidad de delito continuado”.

El hombre, que ya está cumpliendo 9 años por otra causa de abuso, ahora afrontará 6 más por el abuso simple mencionado arriba y otros 14 por la causa que tuvo resolución ayer. Las tres penas podrían ser unificadas.