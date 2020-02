Mirko Sardelic (15) de Pico Truncado y Franco Asencio (17) de Río Gallegos son dos talentosos futbolistas que en 2019 fueron detectados por Boca Juniors. Luego de varias pruebas y viajes, el sueño se cumplió, los dos santacruceños ya son del Xeneize.

Franco Asencio hizo sus primeros goles en Car Mar, luego pasaría a Hispano Americano y a Don Bosco. Su primera experiencia fuera de la provincia llegó cuando tenía 15 años. En 2016, el captador Gustavo Salina visitó Río Gallegos en el marco de las pruebas organizadas por Estudiantes de Río Gallegos en la cancha Enrique Pino. Franco fue convocado por Estudiantes de La Plata, se mudó a la ciudad de las diagonales y jugó dos años para el Pincha. Superada la edad de la categoría de la Liga Metropolitana, la mitad de los jugadores quedan desafectados, uno de ellos fue el santacruceño que entonces regresó a la capital provincial.

A más de 600 kilómetros, en Pico Truncado, Mirko Sardelic ha representado a la provincia en los Juegos Nacionales Evita. En 2018, como refuerzo del plantel Sub 14, venció 4 a 1 a San Luis y se coronaron campeones nacionales.

Mirko, de Pico Truncado a la Boca sin escalas.

La convocatoria

En abril del año pasado, Mirko, categoría 2004, conoció el predio de Ezeiza y realizó cuatro viajes a Buenos Aires para participar en diferentes pruebas. Entre viaje y viaje, jugaba en la Primera de Defensores de Pico Truncado en la Liga Norte. Finalmente fue en noviembre que volvieron a llamarlo y le confirmaron que quedaba para jugar en la 7ma

Para Franco, categoría 2002, el camino también fue largo. De regreso en Santa Cruz se sumó al Atlético Boxing Club. En marzo del 2019 asistió a una prueba en la cancha Enrique Pino, dos meses después viajó a Buenos Aires donde el seleccionador Abel Almada le confirmó que quedaba y que le avisarían la fecha para que regrese. En diciembre, las elecciones en Boca modificaron los tiempos y le pidieron que vuelva a presentarse a fines de enero, oportunidad en la que finalmente fue Navarro Montoya, director general de las divisiones Juveniles e Infantiles quien le dijo “Bienvenido a Boca 2020”, así quedaba confirmado para jugar en la 4ta.

Presentarse a cada llamado no fue fácil, cada viaje cuesta pero el afán de Franco lo llevó a decir que viajaría de cualquier modo, si era necesario lo haría “a dedo”. “Es todo a pulmón”, dice su tía María Julia en diálogo con La Opinión Austral. Con mucho esfuerzo lograron pagar cada pasaje para tener la posibilidad de que el riogalleguense que, cumplirá 18 años el próximo 24 de marzo, pudiera presentarse a todas las convocatorias. En este sentido, María Julia lamenta la falta de apoyo por parte del gobierno hacia los jóvenes que son convocados, ya que en muchas ocasiones éstos no logran cumplir con los procesos de selección dado que los costos son altos y las familias no logran cubrirlos, perdiéndose la oportunidad de cumplir un sueño.