La sentencia es concluyente, entre los clubes todos saben que lo mejor es que se termine la actual competencia, al menos en la reunión entre los directivos de cada institución, surgió esa premisa.

El presidente de la Asociación de Clubes, Gerardo Montenegro profundizó en la situación actual imponiendo un concepto duro: “La decisión de todos los dirigentes de los clubes es que la Liga se tiene que terminar jugando y haya campeón y descenso. No importa la fecha que tengamos que volver”

El directivo, que además es presidente de Quimsa, afirmó que “no ponemos fecha por ahora, pero si tenemos que volver en tres meses, lo haremos y continuamos el torneo que estábamos jugando”.

Sobre si hay alguna fecha límite que ponen los dirigentes para suspender de manera definitiva la Liga señaló que “primero y antes que nada tenemos que dar cumplimiento con la salud pública que también, es la salud de nuestras familias. Luego estamos en reunión permanente con el Comité de Crisis con la CABB, los dirigentes de la Liga y la Asociación de Jugadores para que entre todos tomar una decisión que produzca el menor daño posible y allí, evaluar las medidas deportivas que tengamos que tomar forzados por esta situación”.

“Estamos analizando si después del 31 es factible retomar el trabajo cotidiano con la Liga. De no ser así buscar una fecha estimada en la cual podamos planificar mejor. Pero estamos convencidos que debemos terminar, en la fecha que se pueda. Hay que enfrentar este flagelo de manera responsable acompañando al Estado Nacional en todas sus medidas”.

Más allá del tema predominante de la salud en tiempos de pandemia el problema económico sobre una suspensión es un factor clave y ante la pregunta, el presidente de la AdC sostuvo “estamos hablando con los jugadores, para que los clubes puedan amortiguar el costo económico. Como trabajadores van a cobrar todo, pero en vez de cobrar su salario en cuatro meses quizás lo harán en seis u ocho. Deben ser razonables”.

Y luego amplió el concepto diciendo que “la idea de seguir también responde a que queremos cumplir con los sponsors. Si se suspende el torneo, los sponsors pueden dar por finalizada el vínculo con el club”.

El problema de los vuelos cancelados entre Estados Unidos y Argentina es otro factor que juega en lo deportivo. Hasta el 10 de abril no se pueden tomar vuelos que traigan de regreso a los extranjeros hacia el país. Suponiendo que con mucha suerte puedan hacerlo ese mismo día, deben además permanecer 14 días en cuarentena no bien lleguen a la Argentina. Por lo tanto, ningún extranjero que se haya ido podría estar disponible antes del 25 de abril, siendo optimistas.

De tal modo el dirigente santiagueño sostuvo que “la decisión de cesantear o darle la posibilidad de regreso a los extranjeros fue privativo de cada club. El reglamento de la Liga Nacional es el que está, no se cambiará, la AdC solo realizó por ahora una suspensión temporal de torneo, de continuar será con el mismo reglamento. Si los clubes deben buscar otro extranjero para seguir, está previsto en el reglamento que hay recambio de extranjeros. Lo que podemos hacer, en virtud de situaciones especiales como ésta, es agregar un artículo para la temporada que viene de no contarlos como cortes”. (Fuente: Pick and Roll)