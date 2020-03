Un preso murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un motín iniciado esta tarde en la cárcel santafesina de Coronda en reclamo de mayores medidas preventivas contra el coronavirus, confirmaron fuentes oficiales y judiciales.

En tanto, durante la tarde se registraron otros tres motines en cárceles de esa provincia y de Buenos Aires que motivaron la intervención de las máximas autoridades penitenciarias locales.

El caso de mayor trascendencia ocurrió en la cárcel de Coronda, una ciudad ubicada a unos 45 kilómetros de a ciudad de Santa Fe, donde unos 300 presos iniciaron un incendio en uno de los sectores y las imágenes se viralizaron por las redes sociales, cuando los internos lograron acceder a los techos del penal.

A ese motín se sumó el de la cárcel de Las Flores donde en la madrugada ingresaron las Tropas de Operaciones Especiales luego de más de 10 horas de descontrol.

“En este lugar la cárcel no nos está dando alcohol en gel, ni lavandina, necesitamos médicos porque hay mucha gente con gripe mayor de edad, no estamos teniendo visitas y no tenemos alimentos no perecederos. Estamos desesperados y queremos la libertad de aquellos que tienen prisión preventiva”, explicó uno de los detenidos desde el interior de la prisión santafecina.

Los episodios de violencia estallaron en cárceles como la 54 de Florencio Varela, Batán, Coronda y Las Flores.

El Secretario de Gobierno de la provincia, Arturo Gandolla, confirmó que el motín de Coronda se dio en la zona norte del penal, donde presos federales solicitaron un interlocutor para deponer su actitud, cosa que ocurrió, aunque también mediaron disparos disuasivos con postas de goma.

La causa de ese motín, que abarcó tres pabellones, fue el reclamo de los internos por medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus.

En otro video que se difundió por wathsapp, un hombre habló en representación de internos de las cárceles de Coronda y Piñero y sostuvo que están de acuerdo con la suspensión de las visitas, que se concretó hace varios días, pero denunció que guardiacárceles y otros trabajadores del penal no cumplen con las medidas preventivas.

En ese sentido, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, aseguró que se tomaron las medidas que mandan los protocolos y que, pese a que se cortaron las visitas por la pandemia, los presos reciben los paquetes que les envían sus familiares.

En la noche del lunes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que, como consecuencia de los incidentes, uno de los presos perteneciente al Pabellón 9, murió y otras cinco personas resultaron con heridas, entre ellas algunos agentes penitenciarios.

El fiscal a cargo del caso, Jorge Nessier, confirmó en declaraciones a medios locales la muerte del preso y aseguró que “pasadas las 20 ya se había restablecido la calma casi en la totalidad de la unidad carcelaria”.

Una situación de similares características ocurrió en la cárcel de Las Flores, donde también hubo internos en los techos y disparos con postas de goma.

Según la información oficial, como consecuencia de estos incidentes fueron trasladados al Hospital Iturraspe un agente penitenciario y uno de los presos, quienes se encontrarían fuera de peligro.

Por otra parte, durante la jornada de hoy se registraron incidentes en dos cárceles bonaerenses: la Unidad 54 Florencio Varela y en la Alcaidía de Batán.

Fuentes del SPB confirmaron a Télam que en el pabellón 2 del penal de Florencio Varela, los internos provocaron disturbios y tabicaron el acceso, aunque los incidentes finalizaron poco después cuando intervinieron las máximas autoridades penitenciarias y se inició una mediación.

En tanto, en la Alcaidía de Batán, se registró un incidente similar en el Pabellón B, donde los internos rompieron parte de las instalaciones y arrojaron elementos contundentes.

Fuentes del SPB aseguraron que en el caso de Batán “se restableció el orden” tras la intervención del personal especializado en este tipo de conflictos, y que como consecuencia de los incidentes algunos de los presos resultaron heridos y debieron ser trasladados para su atención.