Escuchar al cuerpo, ir al médico, vivir saludablemente, informarse y no dejarse llevar por los mitos son algunos de los consejos que compartieron Patricia, Susana y Gabriela, quienes aseguran que el cáncer puede prevenirse, tratarse y curarse. En el Día Internacional contra el Cáncer, hablar de ello salva vidas.

En el marco del Día Internacional contra el Cáncer, que se celebró ayer en todo el mundo, las integrantes del grupo de mutua ayuda “Buen Día Vida”, Patricia Lozano, Susana Catoia y Gabriela Córdoba, compartieron sus historias de vida con La Opinión Austral para transmitir un mensaje a la sociedad sobre la importancia de la prevención y de la información.

Patricia Lozano, coordinadora del grupo Buen Día Vida, lleva cuatro años de forma voluntaria acompañando a pacientes oncológicos.

Comenzó a informarse sobre el cáncer después de ver a sus amigas fallecer en soledad. Verlas luchar contra la enfermedad, conocer sus miedos, cómo pasaban por los tratamientos médicos y el desarraigo que vivían en sus derivaciones, incentivó en ella la necesidad de investigar, aprender y ayudar a otros.

“Una amiga comenzó con dolores de espalda y tomaba analgésicos, sólo dormía el síntoma, cuando fue al médico ya estaba con un grado de metástasis de cáncer de pulmón, no era como ella creía un mal movimiento en el gimnasio. Tres meses después la perdimos”, recordó Patricia.

Cuando escuchó que se reunían pacientes oncológicos en un grupo de mutua ayuda, decidió acercarse. “Me invitaron a ser voluntaria, lo pensé mucho, no es tarea fácil y no sabía si estaba preparada para sostener el voluntariado”.

Así fue como determinó prepararse e “hice capacitaciones con el Instituto Nacional del Cáncer, porque no alcanza la voluntad, hay que tener también las herramientas adecuadas para poder sostenerlo en el tiempo”, explicó.

Con el tiempo, le ofrecieron se coordinadora “y aquí estoy, ya llevamos adelante dos campañas, Mechón de Amor y Amor entre Telas, que además de ser herramientas para ayudar a los pacientes, sirven para que la gente se anime a hablar del cáncer, para que se instale el tema en la sociedad”.

Sobre su trabajo en el grupo, Patricia aseguró que “ser solidario y ayudar a otros no tiene descripción” y respecto a lo que aprendió, destacó la importancia de conocer nuestro cuerpo y escucharlo, realizarse los controles de rutina para la detección precoz y el diagnóstico oportuno, sobre todo cuando hay antecedentes familiares.

Si bien aseguró entender que cada uno tiene sus tiempos, afirmó que es muy importante para los pacientes estar de buen ánimo, por eso invitó a la gente a acercarse, aunque más no sea para buscar información. También a los varones, “sólo hay un hombre en Buen Día Vida, Gregorio. Es natural, el hombre tiene miedo por los viejos controles de próstata, pero hoy en día se detecta con un análisis de sangre, es muy importante que también ellos se hagan los controles”.

Informarse y prevenir

Gabriela Córdoba tiene 55 años, le detectaron cáncer de cuello de útero a los 50 y “previo a eso yo estaba controlada por un HPV (Virus del Papiloma Humano), sabía que podía desarrollar cáncer, pero no lo creí”.

Primero le realizaron una cirugía y le sacaron una pequeña lesión que le descubrieron, pero en 2015 se reactivó y “aunque estaba avisada, no dejó de ser un sacudón, hablé con mis hijos y activé urgentemente la derivación a Buenos Aires”, relató, “viajé sin saber por cuánto tiempo, estuve seis meses allá”.

Una vez que la operaron, “vino todo lo demás”, comenzó a hacer terapia con psiquiatra y psicólogo “y comencé a hacerme rayos, nadie te avisa previamente qué es lo que va a pasar, entre el miedo y las dudas es todo muy movilizante”.

23 sesiones de rayos “que duran sólo unos minutos, pero dejan marcas para toda la vida”, describió Gabriela, “después aparecen los síntomas y las secuelas, si no preguntás no te dicen nada, pero yo soy muy preguntona, no hay que tener miedo, hay que preguntar, el que pone el cuerpo es uno”.

Actualmente está bien, sigue en control oncológico y tiene un alta transitoria. “Hoy vivo las cosas de otra manera, analizo y evito hacerme mala sangre por estupideces, fue un gran aprendizaje”, dijo y compartió “cuanto más temprano el diagnóstico, más chances tenés, el cuerpo da señales, las tenés que entender, si notás algo andá al médico, el estudio te va a llevar sólo media hora”.

Dejarse cuidar, no aislarse

Susana Catoia tiene 37 años y en 2018 le detectaron cáncer de mama. En un control de rutina, descubrieron que un nódulo chiquito creció de golpe y tenía un aspecto sospechoso. “Me hicieron la biopsia y había que sacarlo, me sacaron los ganglios y descubrieron que era hormonal”.

Fue derivada a Comodoro Rivadavia, donde le realizaron 33 sesiones de radioterapia por “casi tres meses, primero con mi mamá y después me acompañó mi pareja, en ese tiempo descubrieron que no sólo era hormonal, corría el riesgo de no poder ser mamá, me tenían que sacar los ovarios por prevención”.

En mayo la operaron y “fue una decisión difícil, no tengo hijos, pero no quería vivir siempre con el miedo de que vuelva el cáncer, ni pasar por eso de nuevo, ahora sé que cuando esté mejor, voy a adoptar”.

Susana sigue con los controles cada tres meses, ya no toma medicación, “pero tengo que mantenerme bien con mi peso y no pasar malos ratos, depende de la cabeza, hay que estar en paz para que no bajen las defensas”.

Por último, compartió su mensaje: “Busquen ayuda, no se encierren, a mí este grupo me hizo mucho bien, asusta, pero apoyate en los médicos y en tu familia, confía, no hay que quedarse solo, hay que dejarse cuidar”, finalizó.