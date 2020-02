Se trata de una deuda que dejó el ex intendente Roberto Giubetich, según lo manifestado por el SOEM. Mansilla sostuvo que será el puntapié inicial de la paritaria en la era Grasso. Además, denuncian que 56 monotributistas no son dados de alta en la obra social.

El SOEM Río Gallegos tiene previsto iniciar las paritarias laborales en marzo de este año, según ha indicado el secretario general Pedro Mansilla a La Opinión Austral. El primer debate será la recategorización de mil trabajadores, mientras que la pauta salarial será definida de acuerdo a lo que arrojen las negociaciones testigos de Nación y provincia.

Además, este miércoles los agentes comunales realizarán un reclamo en la Caja de Servicios Sociales (CSS) solicitando la prestación del servicio a 56 monotributistas. Aseguró que la Intervención de la obra social sostiene que la Intendencia no realiza los aportes.

Convenciones colectivas

Mansilla precisó a LOA que la entidad gremial se integró a la CGT Zona Sur, conformada por el Sindicato de Camioneros, APAP, Vigiladores, Panaderos, Sindicato de Televisión, entre otros.

La central obrera “analiza las paritarias testigos, Camioneros cerró con un 26% para el primer semestre”, mientras tanto se mantienen a la espera de las negociaciones que el Gobierno Provincial lleve adelante con las entidades que integran la comisión central (ATE- APAP- UPCN) y la docente. “El gobierno habló de la sintonía Nación, provincia y municipio. Nosotros nos mantenemos dentro de ese esquema”, despuntó.

De la negociación ante la Municipalidad de Río Gallegos, se supo que el SOEM buscará abrir el debate en marzo próximo. “El ex intendente Roberto Giubetich (Cambiemos) concluyó su periodo institucional y se fue sin firmar ese beneficio”, disparó. De todos modos, explicó que mantuvieron encuentros con el jefe comunal actual –Pablo Grasso- quien ha solicitado tiempo “para acomodar su gestión, pero dejó su compromiso de dialogar”, dijo Mansilla, sin dejar de lado que deberá darse el pase a planta permanente de los primeros agentes que fueron incorporados en planta transitoria”, se trata del SIPEM y el Plan Veredas. Recordó que el acuerdo fue alcanzado en una audiencia de negociación colectiva con el municipio y refrendado luego por el Concejo Deliberante.

Medicina

Este miércoles iniciará un reclamo en la sede central de la Caja de Servicios Sociales (CSS) de Río Gallegos.

“Tenemos registrados 56 monotributistas que la obra social no quiere darles el alta a pesar que tienen descuentos en el recibo de sueldo. Se lo hemos reclamado a la Intervención, pero dicen que la Intendencia no hace los aportes”, disparó el dirigente sindical, y explicó que “este derecho no vamos a negociarlo”.

Así es que el miércoles realizarán un reclamo en la sede de la Caja.

En otro orden, Mansilla sostuvo que hay muchos municipales de vacaciones, que el municipio busca garantizar las prestaciones en función de las herramientas que posee, lo de las moscas es inmanejable.