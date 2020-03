El Ejecutivo avanzó por la vía legal y rechazó las demandas de pago de la concesionaria. La diferencia es en la estructura de costo, por unos 5 millones de pesos. UTA advierte que los choferes tienen incertidumbre y criticaron que el Municipio “fomenta las actividades ilegales”.

El secretario de Legal y Técnica, Dr. Jorge Cabeza, explicó a La Opinión Austral que ayer intimaron a Maxia SRL con el objetivo de restablecer el servicio, “buscamos que cumplan el contrato, tienen que apegarse a las formalidades”.

Señaló que la Municipalidad rechazó la carta documento recibida el martes y “no reconocemos sus reclamos, de no reanudar el servicio quedan sujetos a las penalidades contractuales. Se trata de sanciones económicas o rescate de las unidades que nos permita brindar el servicio”.

La compañía caletense reclama una deuda vencida el 15 de diciembre último, “se la pagamos con dos días de retraso, pero no pueden seguir indicando que hay morosidad”. Se trata del subsidio municipal, cifra que asciende a $ 273 mil por unidad. Sin embargo, la disputa entre las partes obedece a la estructura de costo. “Ellos presentan documentación todos los meses, y lo revisamos”, indicó el funcionario. Advirtió que “el monto que demanda la empresa no lo reconocemos. Piden que se computen el mantenimiento por 20 unidades, sin embargo, en diciembre y enero trabajaron con diez coches. Le solicitamos que corrijan y se reconocerá”. LOA corroboró que la empresa Maxia sostiene una estructura de costo por $ 9,5 millones. “A nosotros los números nos dan alrededor de $ 4 millones”, dijo el secretario de Legal y Técnica. La disputa es por $ 5 millones.

En cuanto a la reunión con City Bus de Tierra del Fuego, recalcó que la decisión es abrir la inscripción de posibles oferentes, la empresa City es una de las que hoy tienen diálogo. “Lo hacemos -en tal caso- que no haya una salida ordenada de Maxia”.

UTA

Rubén Aguilera, secretario general de UTA, dijo en “El Tintero” por LU12 AM680 que hay “incertidumbre, los trabajadores no perciben sus salarios y nadie se hace responsable. Ni Provincia, ni Municipio, tampoco la empresa”.

Así, señaló que el esquema de compensación de subsidios, relativo a la negociación salarial del 2019, “lo tiene retenido el Estado provincial en una cuenta de la Subsecretaría de Transporte”, indicó. Aseguró que a fines de febrero los fondos fueron enviados a las provincias.

Por su parte, la federación que nuclea al sector empresarial (FATAP), señaló por las redes sociales que “Nación demora el pago de las compensaciones tarifarias, complicando las prestaciones en todo el país. Reclaman los sueldos que les corresponde y las autoridades provinciales y municipales toman distancia. Lamentablemente se está en la puerta de un grave conflicto”.

Siguiendo con el relato, Aguilera sostuvo que “los trabajadores no saben qué hacer, el Municipio quiere poner parches. No saben qué hacer. Dicen que van a abrir un registro para que se anoten prestadores del servicio, pero aquí hay leyes que cumplir. Es una locura esa decisión. Atentan no solo con los colectivos, sino con taxis y remises, van a generar un caos en el transporte”, advirtió.