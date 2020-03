El abogado Carlos Muriete presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos un amparo por los 100 despidos en YCRT. “Pedimos que mientras se discuta el fondo del tema se reincorpore a la gente”, afirmó el representante legal de los despedidos.

El abogado, Dr. Carlos Muriete, presentó un recurso de amparo por los 100 despedidos en YCRT en Río Turbio y 28 de Noviembre. Sostuvo que no hubo negociaciones y que solicitan la reincorporación mientras se resuelve “el fondo del tema”.

Tal como expresó Muriete a Radio LU12 AM680, “no iniciamos negociaciones, presentamos el amparo con una medida cautelar para la reincorporación, ya que los despedidos mantienen la planta permanente desde diciembre del año pasado”.

“Después de leer la resolución de despido, donde lo dice el mismo interventor que es ilegal. Él que dice que por el artículo N° 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo tiene que recurrir sí o sí a la Justicia y en la misma resolución dice que no va a recurrir a la Justicia y que va a decretar la nulidad”, sostuvo Muriete.

Entonces –continuó- “se desprende que se atribuyó facultades de juez, por lo tanto si un interventor del Poder Ejecutivo se atribuye facultades de otro poder, indudablemente la resolución es ilegal”.

Consultado por las expectativas, el abogado recordó los despedidos por Zeidán y resaltó que se trata de una “violación a la estabilidad laboral”.

“Los despedidos fueron confirmados el 1 de diciembre en planta permanente. Primero se debe iniciar un sumario. Tenemos un antecedente cuando Zeidán despidió a la gente, que la Justicia Federal los reincorporó por violación de la estabilidad”, indicó.

“Cuando tenés un personal de Estado en planta permanente, el camino es un sumario administrativo, con derecho a defensa y debido proceso, y acá no se vio”, apuntó el representante legal.

Asimismo, remarcó que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que el interventor debiera haber acudido a la Justicia para decretar la nulidad de los nombramientos.

“Como no lo hizo no hay sumario, no acudió a la Justicia, creemos que es ilegal la resolución que deja en la calle a la gente. Pedimos que mientras se discuta el fondo del tema se reincorpore a la gente, que estimamos que demorará dos o tres semanas”, concluyó Muriete.