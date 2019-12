Murió el femicida de la vecina de El Calafate: «Justicia no va a haber», lamentó su hija

El femicida de Paola Fabiana Agüero (55) finalmente murió el domingo por la tarde en la clínica privada donde estaba internado luego de que se efectuara un disparo en la cabeza, segundos después de asesinar a su expareja en su departamento, mientras ella armaba las valijas para escapar del hostigamiento al que era sometida.

Rogelio Héctor Schiaroli (71) era italiano, se dedicaba a alquiler de camiones y hace un tiempo residía en San Juan capital, donde conoció a Paola unos cuatro años atrás y habían comenzado una relación, la cual terminó de la peor manera.

«Justicia no va a haber porque él murió, solamente esperamos resignación«, lamentó Romina Yañez, una de las hijas de la víctima. En relación al femicida, mencionó: «Pensábamos que era un loco nada más, pero no un asesino. La verdad a esto no lo veíamos venir«, expresó la joven.

Paola se dedicaba al alquiler de cabañas en El Calafate, y era conocida por los vecinos de la villa turística. En una ocasión había viajado al sur sin darle aviso a Schiaroli y bloqueándolo de las redes, lo que según indicaron desde su entorno, había desatado la violencia del femicida. (Fuente: Diario de Cuyo)