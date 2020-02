El físico y filósofo argentino, Mario Bunge, falleció a los 100 años, anoche en Montreal, Canadá. Así lo informó el diario español El País, citando a fuentes cercanas a la familia.

Bunge ganó el premio Príncipe de Asturias en 1982, y actualmente residía en el país canadiense desde 1966, cuando se hizo cargo de la cátedra Frothingham de Lógica y Metafísica en la Universidad McGill.

El científico nacido en Buenos Aires en 1919 es conocido a nivel mundial por expresar numerosas veces una postura crítica a las ‘pseudociencias‘. Entre ellas incluyó al psicoanálisis, la praxeología, la homeopatía, la microeconomía neoclásica, entre otras.

Se desempeñó como profesor de física teórica y filosofía, primero en la Universidad de La Plata y luego en la Universidad de Buenos Aires. Fundó la revista de filosofía Minerva (1944- 45), fue cofundador de la Asociación Rioplatense de Lógica y Filosofía Científica (1956), de la que fue presidente. Irrumpió como autor en 1959 en el campo de la Teoría de la Ciencia con su obra “Causality: The Place of the Causal Principle in Modern Science”, traducida a siete idiomas.

Su libro más conocido es “La ciencia, su método y su filosofía”, publicado en 1960, en el que explica las bases del método científico.