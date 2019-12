Murió Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

La popular artista sueca Marie Fredriksson falleció en la mañana del lunes a los 61 años tras luchar contra un cáncer cerebral desde hace 17 años.

En 2002, Marie Fredriksson se enfermó gravemente y los médicos pronto descubrieron que la popular cantante había sufrido un tumor cerebral.

El 11 de septiembre de ese año “comenzó el infierno” para Fredriksson según las propias palabras de la compositora sueca.

Según relató, todo comenzó de manera paulatina. Primero empezó a olvidarse las letras de sus propias canciones. Hasta que una mañana se desmayó en su casa. Cuando se despertó estaba en un hospital y le dieron la dura noticia: tenía cáncer cerebral.

Sin embargo en 2007 volvió a los escenarios con cuatro canciones en el album de su esposo Mikael Bolyos A Family Affair.

Regreso de Roxette

Pero la vuelta de Roxette se produjo en enero de 2011, con el single «She’s Got Nothing On (But The Radio)», que forma parte del álbum Charm School.

Con ese nuevo disco realizó una gira mundial durante un año.

En 2012 lanzan «Travelling», disco que mezcla canciones en vivo y de estudio. A fines del 2012 editan un CD-DVD llamado «Travelling The World» el cual contiene el audio del concierto del dúo en Santiago de Chile y el DVD con presentaciones alrededor del mundo del mismo año.

Recaída

El 19 de abril de 2016, se anunció la cancelación de la gira mundial por el 30 aniversario del grupo debido a los problemas de salud de la cantante, a la que sus médicos aconsejaron que se abstuviera de viajar.

Asimismo Roxette lanzó el disco «Good Karma» del cual se desprende el sencillo «It just happens».

El salto a la fama con Roxette

Marie Fredriksson nació el 30 de mayo de 1958 en Össjö, Suecia.

Fredriksson saltó a la fama en 1986, cuando, junto a Per Gessle, lideró la banda musical Roxette.

Entre las canciones más populares del dúo —considerado uno de los más importantes de Suecia, después de ABBA— figuran Listen to Your Heart, It Must Have Been Love y The Look.

Marie Fredriksson es muy llorada por su esposo Mikael Bolyos y sus dos hijos.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre en las suites de su enfermedad anterior ”, escribió Marie Dimberg, la gerenta de prensa de la banda en un comunicado de prensa.