*Por Nazarena Malatesta

Yaila tiene 17 años y fue mamá el 23 de diciembre del 2018 en Río Gallegos. Aymara Gianna nació con una cardiopatía congénita, denominada Ebstein, que generó que no se desarrolle la parte de la válvula que corre sangre del corazón a los pulmones.

La Opinión Austral dialogó con Yaila y con Fabiana Pradera, su mamá, sobre la situación que atraviesa la familia. Señalaron que afrontar los gastos económicos que implica atender la salud de Aymara es prácticamente imposible.

“El tema es que siempre estamos haciendo canastas para juntar plata, en la Caja de Servicios Sociales nos ponen ‘peros’ todo el tiempo para que viajemos a Buenos Aires y, muchas veces, ir de un médico a otro son más de mil pesos por día para poder llevarla”, detalló Fabiana, quien –además- es madre de una niña de dos años.

El 16 de este mes Yaila debería viajar a Buenos Aires, derivada con Aymara, para poder realizar controles. Además, la beba deberá ser operada a futuro para cambiar una válvula a raíz de la cardiopatía. Por el momento, la operación no es posible de realizarse, según indicaron los médicos a la familia, dado que la niña aún es muy pequeña.

La mamá de Yaila señaló que los costos para movilizarse les resultan imposibles de afrontar.

“La Caja de Servicios Sociales no sé qué problema tiene. Si a ella la van a operar allá, los controles se los tienen que hacer allá. Una cardióloga de Buenos Aires nos preguntó cuántas veces se controlaba Aymara y nos dijo que debería hacerse dos controles mensuales. Acá le hicieron uno solo en siete meses”, relató la mamá de Yaila.

“Siempre, para lo que es movilizarnos, es un costo. En junio del año pasado teníamos que ir a Buenos Aires, pero la Caja no nos dejó, ya teníamos los turnos y todo. Después nos dieron la derivación para la cardióloga el 23 de octubre, donde debía realizarse controles completos, y tampoco pudimos ir. Me lo dieron para el 27 de noviembre y me lo cambiaron para el 26 de diciembre”, agregó Fabiana.

Molesta por la situación, la mamá de Yaila señaló: “Hace 23 años que pago esta obra social. Es así, es una lucha. Para otras personas sí se las deriva, nosotros tenemos una bebé que sí lo necesita, esa es la bronca”.

En paralelo, Fabiana relató que Yaila dejó de ir a la escuela “porque no le daba la cabeza, está todo el día pensando”. Agregó a ello para concluir: “Nosotros la apoyamos, pero es una situación muy difícil”.