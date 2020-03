A través de un DNU, el Gobierno Nacional determinó la suspensión de desalojos y congelamiento de precios de alquileres, entre otros puntos que favorecerán al sector en este contexto de pandemia. El referente de inquilinos de Santa Cruz, Matías Solano, detalló que ya recibieron consultas y que la medida “es un alivio”.

Mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia 319 y 320, el Gobierno Nacional dispuso la suspensión de desalojos, congelamiento sobre el precio de alquileres y deudas a pagar recién en octubre, entre otros puntos. El referente de inquilinos de Santa Cruz, Matías Solano, explicó el panorama a nivel provincial.

De la misma manera, destacó los puntos más importantes del decreto emitido por el presidente, Alberto Fernández. Solano apuntó a que la medida “es mejor de lo que se esperaba”.

El referente detalló a La Opinión Austral: “Será de gran ayuda para muchos inquilinos que están teniendo problemas, ya hoy económicos, en virtud de esta situación de emergencia y que, además, van a tener dificultades para pagar el alquiler en abril, y posiblemente los meses siguientes también”.

Sobre las consultas, indicó que recibieron “un montón”, y a partir de ayer “más todavía”.

“Cada vecino quiere saber su situación particular. Hemos tenido propietarios a los que le pedían el desalojo antes de que termine marzo, por miedo a este decreto, justamente. En todas las circunstancias, siempre recomendamos que se queden en sus casas y que no se muden”, agregó Solano.

De la misma manera, destacó los puntos más importantes del decreto que, como resaltó “nos ha sorprendido bastante, es más de lo que esperábamos nosotros”.

En síntesis, los puntos centrales que marcó Solano son: “Por un lado, la suspensión de desalojo, por ningún motivo, ni con sentencia firme ni en proceso, hasta el 30 de septiembre en principio”.

Luego, continuó: “Se congelan los precios, y el alquiler es el mismo que se pagó en marzo, hasta septiembre inclusive. Si hubiera aumentos pautados, se van a pagar recién a partir de octubre hasta en seis cuotas. No es que este congelamiento hace perder el dinero al propietario, sino que esto se prorroga para más adelante, cómo se está haciendo con muchas cosas”.

En tanto, agregó Solano: “Otra cuestión, es que los inquilinos están autorizados a no pagar nada del alquiler, pagarlo parcialmente o tarde, por ende, el que no llegue del 1 al 10 puede pagar después, no abonar o pagar menos, pero todo lo que no pague lo hará en octubre en cuotas”.

El 50% de la población de Santa Cruz alquila

El referente detalló que casi el 50% de la población alquila en nuestra provincia. “Quienes se vean beneficiados dependerá de cada situación particular, porque no es cuestión que se hagan abusos, lo va a aprovechar el que realmente lo necesita y evita planteos judiciales por parte de los propietarios, porque en realidad lo que pide el presidente es que esperen unos meses”.

Para finalizar, Solano enfatizó en la importancia de la medida: “Habiendo tanta gente que no puede trabajar, y que ya está sabiendo que no puede pagar el alquiler, esto será un alivio y una tranquilidad”.