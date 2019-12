Nadadores de Santa Cruz se destacaron en el Open de Chile

Integrando la Selección del Circuito Patagónico Austral, tres nadadores del Club Hispano Americano compitieron en el Campeonato Nacional Clausura que se disputó en Chile. Entre otros resultados destacados, Sabrina Olmedo logró un cuarto y quinto puesto en las finales.

En Santiago de Chile, en el Centro Acuático Estadio Nacional, la semana pasada se desarrolló el Campeonato Nacional Clausura Open 2019. Allí participó la Selección del Circuito Patagónico Austral de Natación (CPAN).

“El año pasado habíamos ido a un torneo Interclubes con la Selección del CPAN, este fue el campeonato nacional de Chile, donde compiten los nadadores de Menores a Mayores en una categoría única”, explicó el entrenador Alejandro Amuchástegui de Hispano Americano de Río Gallegos a La Opinión Austral.

La Selección estuvo conformada por Luciana Ampuero (Hispano), Elías Astorga (Hispano), Sabrina Olmedo (Hispano) y el técnico Alejandro Amuchástegui; Mía Oyarzo (Río Grande) y Máximo Llamedo (Río Grande) y el técnico Emmanuel Mansilla; Sofía Andersen (Cormupa) y el técnico Gonzalo Alvarado; Martín Henríquez (Pta. Arenas), Fernanda Ponce (Pta. Arenas), Nicolás Castillo (Pta. Arenas) y el técnico José Lezama.

En las actuaciones santacruceñas más destacadas, Ampuero clasificó a las finales de 200, 400 y 800 Libre, Astorga fue sexto en la final de 800 Libre, y Olmedo fue cuarta en la final de los 200 Espalda y quinta en la final de 100 Espalda. Además, en la Posta 4×100, el equipo femenino alcanzó el sexto puesto y en 4×100, la posta masculina fue octava.

“Salvo un nadador, todos los demás eran nuevos en la Selección. Un chico del Club Punta Arenas fue el único que repitió participación, así que fue una experiencia nueva para los chicos, fue bastante productiva desde el punto de vista de la motivación, de ver un nuevo grupo de deportistas compitiendo contra a ellos. En algunas situaciones se repite mucho que, en los Patagónicos, los chicos ya saben quién va, quién no, en los nacionales también tienen conocimiento de los competidores y, en este caso, la mayoría de los nadadores no conocía a los rivales. Fue nuevo y bastante motivador para seguir generando este tipo de torneos en el futuro”, expuso.

Vale mencionar que el proceso de selección se realizó teniendo en cuenta las actuaciones en el Torneo de Cormupa y el Hispanista. Amuchástegui comentó además que “hubo chicos que no pudieron ir, entre otras cosas, por situaciones que tendrían que ver más con la situación de público conocimiento en Chile, entonces en algunos casos los padres decidieron no enviarlos. No hubo el menor conflicto, el área donde estábamos estaba muy lejos del centro, no tuvimos ningún tipo de inconveniente”.