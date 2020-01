Esta tarde la joven riogalleguense a la que se le realizó un trasplante bi pulmonar el pasado mes de diciembre, fue sometida a una nueva biopsia la cual arrojó resultados sumamente positivos.

Al respecto, la propia Nadia Cid escribió en redes sociales su alegría por los resultados obtenidos y no dejó de agradecerle a su ángel donante: “No encuentro la forma de agradecer a mi donante quien pensó en prestarme sus órganos y permitir que yo tenga una nueva oportunidad, también a cada persona del equipo médico que hizo que hoy esté viviendo de nuevo la vida que siempre quise; tranquila en paz y feliz”.

La Biopsia trajo aun mayor alegría a Nadia y su familia.

Para concluir su posteo Nadia sostuvo: “La salud es lo más importante que tenemos, el resto es secundario, sin salud no somos nada, no puedo describir con palabras la felicidad que siento al saber que todo se va acomodando tras siete años de intensa lucha. Mi tranquilidad y mi felicidad no la negocio por nada en el mundo”.

Por último dejo un mensaje a la ciudadanía para que tome conciencia y no se olviden de aquellas personas que siguen esperando un trasplante para seguir viviendo.