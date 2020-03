Por el trasplante bipulmonar que recibió en diciembre pasado, la joven santacruceña de 26 años es más propensa que otras personas a enfermarse. Nadia Cid, quien pasó tres meses internada esperando pulmones, le cuenta a LOA qué medidas tomaron en su casa, cómo vive el aislamiento y porqué a la cuarentena hay que atravesarla con calma.

Por Belén Manquepi Gómez

“Hace cinco días que no piso la calle” dice Nadia Cid, la joven riogalleguense de 26 años que recibió un trasplante bipulmonar a principios de diciembre. Luego de haber estado tres meses internada esperando, como ella dice, a su “ángel donante”, recibió los órganos y su recuperación la encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Río Gallegos.

Ante la pandemia mundial de COVID-19, en la familia Cid tomaron medidas para cuidarse entre todos y especialmente a Nadia. “Empecé hace cinco días a aislarme, no entra nadie a casa, sólo mis papás salen a comprar los medicamentos, llegan a casa y tienen el trapo con lavandina para las zapatillas, usamos alcohol en gel, estamos teniendo todas las precauciones habidas y por haber”, detalla a La Opinión Austral.

Dentro de pocos días, debía presentarse en la Fundación Favaloro en Buenos Aires para un control. “Mis médicos me suspendieron una consulta importante, iba para hacerme una biopsia de los pulmones, para ver cómo están. Me dijeron que es mejor quedarme en casa, que voy a estar más resguardada”. En casa y tras el ‘ok’ de los profesionales a sus últimos estudios médicos, continúa con la medicación. “Sigo con el tratamiento, nada más que ahora con mucha más precaución que antes, ya que al estar inmunosuprimida se corre mucho riesgo de agarrar cualquier virus, y más éste que ataca a los pulmones”, señala.

“No es nada a comparación de los meses que esperé en Buenos Aires estando internada”

Para preservar su salud, Nadia utiliza barbijo, una medida que muchas personas inmunosuprimidas adoptan por, lo que comúnmente se dice, “tener las defensas bajas”. Lo que antes, usar mascarilla, era mirado con extrañeza y hasta rechazo, por la pandemia se popularizó, trascendiendo el uso por parte de los trabajadores de la sanidad. “Al principio cuando llegué a Gallegos me quedaban mirando, niños por ahí les preguntaban a sus padres porqué yo usaba barbijo y veía que los padres los hacían callarse en vez de explicarles o preguntar”, recuerda y agrega que “ya con el tema del coronavirus me pasó en el supermercado que un señor se alejó, esto fue cuando el tema recién estaba empezando a salir en las noticias, hace una semana y media atrás”.

Comparte además “nos pasa que los trasplantados bipulmonar es normal que tosamos, que la gente no se asuste porque así como yo pueden encontrar más casos de trasplantados. Somos propensos a tener tos y también flema”.

15 días en familia

El aislamiento que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia rige hasta el 31 de marzo. Sobre la quincena de extensión, Nadia dice: “No es nada a comparación de los meses que esperé en Buenos Aires estando internada. Por lo menos ahora hago la cuarentena en casa, puedo irme al living si quiero, a mi pieza, no hay nada como estar en casa, es diferente a los meses que estuve esperando un órgano en un hospital, 24 horas monitoreada”.

La joven riogalleguense atravesó un largo camino hasta encontrar a su “ángel donante”, conoce de responsabilidad en cuestiones de salud y a los vecinos y vecinas les dice “aprendí a tener paciencia, todo pasa”.

“Por ahí la gente lo toma pensando que el virus no va a llegar acá y uno nunca sabe. Les pido que se queden en su casa. 15 días no es mucho tiempo, después uno va a poder volver a su vida normal, vamos a tener de sobra para salir a disfrutar. Soy la primera que después de siete años quiere salir a disfrutar, pero sin salud no somos nada y este tema es el principal”.

A estos primeros días de aislamiento los aprovecha mirando Netflix, pero también cursando (a través de la plataforma bimodal) su primer semestre en la universidad. Es que por las complicaciones que le generaba la hipertensión pulmonar, Nadia completó sus estudios secundarios en el 2019 y este año decidió inscribirse en la carrera de Trabajo Social. “Estoy disfrutando a mis padres “Fito” y Tamara, si bien siempre estuvimos los tres juntos, ahora le puedo hacer las mañas de cocinarles, anoche (por el viernes) hice pizzas, les hago pan casero”.

Ian y Josefina, los sobrinos de Nadia, se sumaron a la cuarentena y entre mates y juegos, disfrutan el afecto de sus abuelos y su tía – madrina. “Creo que no hay nada como estar en familia, porque si bien antes lo estábamos era internados, mamá y papá casi no dormían, un día le tocaba cuidarme a uno y otro día a otro, casi no nos veíamos los tres, ahora estamos los tres tranquilos en casa”, cierra.

Nadia Cid, comiendo un postre, en su casa. Les pide a todos respetar la cuarentena. FOTO: NADIA CID