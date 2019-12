Navidad solidaria: Vende choripanes para regalar cenas este 24

Camila Maldonado tiene 20 años, vende choripanes en la calle a $ 200, y con la plata cocinará viandas navideñas para aquellas familias que más lo necesitan. “Si esos chicos y esas familias no tienen para un almuerzo o cena a diario, me imagino que la cena de Navidad tampoco”, señaló.

Camila Maldonado, una joven de 20 años de nuestra ciudad, se encuentra vendiendo choripanes en la Avenida Ricardo Balbín frente a Servicios Públicos. El precio es de $ 200 cada uno, y con el dinero recaudado realizará cenas navideñas que donará a familias que más lo necesiten.

En diálogo con La Opinión Austral, Camila contó cómo fue que surgió la iniciativa y señaló: “Un chico con el que trabajaba, que hacía choripanes, me ofreció hacer una sociedad a medias, yo no tengo trabajo, mi tía tiene un comedor y me dio la idea de hacer esto”, explicó.

La propuesta solidaria surgió también de la mano de su tía, Graciela Suárez, quien tiene el comedor en el barrio San Benito de la Red de Mujeres Solidarias. “Entonces yo pensé en que fue algo que me cayó de arriba, y porqué no usarlo para hacer algo solidario, no me cuesta nada estar dos o tres días recaudando plata para hacer cenas navideñas para las personas que no tienen o andan en la calle”, apuntó la joven.

La iniciativa estará destinada, tal como contó, “a esos nenes que tienen la ilusión de tener una linda Navidad”.

Camila profundizó sobre el tema: “Al comedor de mi tía en el San Benito van alrededor de 30-40 chicos a almorzar y cenar. Si esos chicos y esas familias no tienen para dar un almuerzo o cena a diario, me imagino que la cena de Navidad tampoco, que es cuando más caro está todo. Y los chicos tienen esa ilusión, con eso de Papá Noel y de pasar una linda Navidad, me sentí mal y así surgió la idea”.

La joven resaltó: “No me cuesta nada recaudar la plata y hacer cenas o donar algo para que puedan hacer cenas en sus hogares para esas familias que lo necesitan”. De esta manera, indicó que con lo recaudado cocinarán cenas y repartirán todo antes del 24 de diciembre a la noche.

En este punto, Camila indicó: “Yo misma veo que tienen necesidad. Ahora no tengo trabajo, sin embargo tengo quien me ayuda y me la rebusco, pero hay gente que no puede directamente, hay mucha problemática social donde tienen que recurrir a hogares o pedir ayuda a iglesias”.

Consultada sobre cómo harán para repartir las viandas navideñas, indicó que no saben todavía qué destino tendrán. En principio, relató que ni ella ni su novio festejan Navidad, así que esa noche tienen planeado ir a algún comedor para compartir con las familias que más lo necesiten.

“La idea, por ahora, es repartir ese día a casas de familia, si no convocaremos para que vengan a mi casa temprano a buscar las viandas. Después iremos por la noche a ayudar a servir la cena a algún hogar y compartir un momento lindo con esas familias”, agregó.

Por último, la joven contó que se encuentra afuera de su casa donde pueden contactarla para colaborar con la misión solidaria en esta Navidad riogalleguense.