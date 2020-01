Mauricio Reyes, presidente de la Junta Vecinal “Macá Tobiano”, indicó a La Opinión Austral que el barrio El Faro necesita una obra como la de la Cuenca Sarmiento para no inundarse más. Además, la zona tiene un suelo arcilloso que no permite que el agua se filtre correctamente. ¿Qué problemas acarrean?

El barrio El Faro se oficializó como tal el año pasado, cuando la Junta Vecinal organizada durante el 2018 planteó el proyecto en el Concejo Deliberante. Tal como indicó el titular de la Junta, Mauricio Reyes, la zona se inunda con cada lluvia y para poder resolver la problemática necesitan “una Cuenca Sarmiento”.

Reyes profundizó sobre ello: “Las inundaciones son un problema grave para el barrio. Se encuentra sobre tres cuencas hidrográficas, el año pasado se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para que se dejen de vender lotes hasta que no se hagan las obras necesarias. Es un proyecto complejo, discutible, que tendrá mucha pelea por parte de nosotros”.

En este sentido, el presidente de la Junta Vecinal indicó: “Para que tengas noción, necesitamos una obra como la de la Cuenca Sarmiento para que noten la magnitud de lo complejas que son las inundaciones. La zona no se tendría que haber habilitado nunca para la venta de lotes, nunca tendría que haber pasado”.

En relación a esto, Reyes indicó que se trató de diferentes loteos privados, que desconocen cómo se negociaron y bajo qué términos; “algunos se aprobaron desde la gestión de Pirincho Roquel para adelante, todas las gestiones fueron aprobando algún ‘puchito’”.

El presidente de la Junta “Macá Tobiano” resaltó que el problema es grave y que no encuentran la forma para poder resolverlo. “Cuando arranqué con esto me pregunté ‘¿Dónde compré el terreno?’ Cuando me enteré de la complejidad de nuestro barrio, no sabía qué hacer”, apuntó Reyes.

En cuanto al proyecto presentado en el Concejo Deliberante, que estipulaba que no se vendieran más terrenos en la zona hasta tanto no estuviera resuelto el tema, señaló que lo argumentaron mediante un proyecto de la UNPA que se presentó en un seminario en Brasil, respecto a la complejidad de las inundaciones en la ciudad.

“Argumentamos el proyecto que presentamos en el Concejo Deliberante porque no es solamente un reclamo de vecinos, no se puede seguir loteando en El Faro”, agregó.

El tema lo venían dialogando con la anterior gestión: “El año pasado cuando nos juntamos con Giubetich y le manifestamos la situación, nos dijo que la única manera de resolver este problema era con fondos de Nación, porque son obras muy grandes, de un costo económico importante, es complejo”, resaltó Reyes.

Para dificultar más la problemática, el titular de la Junta “Macá Tobiano” señaló que la situación “es peor con la construcción de las casas, porque cuando construís rellenás y el agua que antes era filtrada por el terreno empieza a quedar en las calles”.

El mencionado proyecto que presentaron a través del ex concejal Alejandro Leal ingresó en la última sesión del Concejo Deliberante; “en febrero tenemos que seguir en comisiones el tema”, agregó Reyes.

La viabilidad del proyecto y la problemática de fondo

Consultado sobre la viabilidad de que se apruebe el proyecto para que se dejen de vender terrenos en la zona, Reyes fue contundente: “Sinceramente no veo viable que se dejen de vender terrenos, porque a los privados ya se lo aprobaron. Lo que nos queda es que si no tenemos un resultado favorable, presentaremos un recurso de amparo”.

El presidente de la Junta Vecinal apuntó: “La inundación es una problemática grave para nosotros. Hemos tenido muchos problemas, hace poco hubo un incendio y los bomberos no tenían manera de entrar al barrio. Para peor, como estamos cerca de la ría el suelo es arcilloso y no se filtra el agua cuando llueve”.

En tanto, agregó que mantuvieron diálogo con otros referentes en la materia: “Por lo que charlamos, Río Gallegos necesita cuatro obras más como la de la Cuenca Sarmiento para solucionar los problemas de inundaciones”.

Para concluir, Reyes agregó: “Vos ves el mapa hídrico de la ciudad y decís ‘mirá dónde estamos parados’. Con esa geografía es muy difícil permitir una zona urbanizable. Ahora no se nota tanto, pero a futuro será muy complejo”.

FOTO: BARRIO EL FARO

EPI:

La zona sufre severas inundaciones cada vez que llueve. Resolver este tema no será sencillo. FOTO: ARCHIVO