Ante la situación financiera de la Comuna caletense, el Ejecutivo propuso una solución “pagable”. Plantea abonar en 6 cuotas el aguinaldo, mientras se regularizan los plazos de los demás haberes. SOEMCO lo rechazó y elabora una contra oferta. Pide una reunión urgente con el intendente.

La Comisión Directiva del SOEMCO solicitará hoy una reunión urgente con el Ejecutivo municipal para formularle una “contrapropuesta” ante el pago del aguinaldo.

La decisión surgió de la reunión de delegados y sub-delegados que se efectuó el viernes por la tarde en el quincho gremial. Allí, en principio, se rechazó la propuesta que le hizo la Intendencia al gremio de abonar el Sueldo Anual Complementario en seis cuotas.

El Ejecutivo comunal propuso esta forma de pago porque lo considera factible, mientras se avanza con la regularización de las fechas de abono salarial mes a mes. En el mes de enero se pagaron en la primera quincena, y a todos los módulos. El intendente Fernando Cotillo se comprometió a seguir achicando los plazos para los próximos meses.

“Lamentamos no tener una respuesta más favorable”, dijo Julián Carrizo, secretario general del SOEMCO, en declaraciones a La Opinión Zona Norte. El dirigente no quiso anticipar cuál es la alternativa, porque se constituyó una “comisión” negociadora del sindicato que es la que llevaría la contrapropuesta.

“Ellos –del Ejecutivo- plantean que no tuvieron eco en el Gobierno de la Provincia” para el envío de fondos extras para el aguinaldo, y que “lo afrontarían con fondos propios de la Municipalidad”, a través de las recaudaciones impositivas.

Es por eso que Carrizo pidió “reconocer” a los trabajadores municipales de Rentas que van a trabajar en estos días para recaudar, “sin perjuicio de la medida de fuerza” que el resto de los empleados está llevando adelante. “Fueron voluntariamente a prestar servicios y esperemos que lo respetemos, y que los ayuden a recaudar para afrontar los próximos cobros, sino, el Municipio de dónde va a sacar”, dijo el sindicalista.

Otros puntos

Pero también Carrizo quiere reunirse con el intendente por otros puntos pendientes como la recategorización de un conjunto de municipales que fue incumplida por el ex intendente Facundo Prades. Sobre esto, también se detectaron otras anomalías, como que a algunos se recategorizaron en dos o tres veces más de lo que les correspondía y a otros nada. Precisamente, Carrizo dijo que las recategorizaciones irregulares fueron “suspendidas” para estudiarlas.

También el gremio quiere conocer qué se hará con aquellas personas que fueron contratadas en los últimos meses por Prades y que, por diversas cuestiones administrativas, quedaron “en el aire”.

El frente interno

Pero el SOEMCO tiene otro frente financiero interno grave que resolver. Como el Ejecutivo no le aporta desde hace siete meses lo correspondiente a cuotas sindicales, el gremio no pudo volver a prestar los servicios que tenía para sus afiliados, y hasta no pudo pagarles a los empleados propios, nucleados en el gremio UTEDYC.

“Espero que Cotillo cobre conciencia de los acuerdos, me hago eco de la parte responsable políticamente hablando. Le pusimos todo el esfuerzo para que Cotillo llegara, y lo que acordamos es que iba a hacer todo lo posible”, expuso Carrizo.

Explicó que el SOEMCO, por esta situación tiene deudas millonarias bancarias.

Acusó que Prades “dejó en bancarrota al gremio”, y que ya la deuda del Ejecutivo llega a los 21 millones de pesos.