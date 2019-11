Newcomeros cierran el año jugando en el CEPARD

Equipos de 10 localidades de Santa Cruz están participando del Encuentro Provincial de Newcom que desde el martes se desarrolla en Río Gallegos. Ayer hubo un acto de inauguración, con baile en la previa y entrega de indumentaria para todas las delegaciones.

Desde el martes, en el gimnasio del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) se está desarrollando el Encuentro Provincial de Newcom, el cual ayer tuvo su acto de inauguración con la presencia del vicegobernador Pablo González; la ministra secretaria general de Gobierno, Claudia Martínez; el presidente del IDUV, Pablo Grasso; el secretario de Estado de Deportes, Rodolfo Marcilla, y el diputado por el pueblo de Río Turbio, Darío Menna.

Si hay algo que caracteriza a los newcomeros es la alegría, lo que los puso a bailar entre todas las delegaciones en la previa del acto y más de un funcionario se sumó a la ronda.

El Coirón y Ankatu de Caleta Olivia; Los Glaciares y Calafate Newcom de El Calafate; Cañadón León de Gobernador Gregores; Los Tehuelches de Los Antiguos; Renacer de Perito Moreno; Gimnasio Chiche Soto de Puerto Deseado; Canas al Viento de Puerto San Julián; Centro de Jubilados Los Sureños y Escuela Municipal de 28 de Noviembre; Los Gladiadores y Escuela Municipal de Río Turbio, y Atlético Boxing Club, Hispano Americano y Verón de Río Gallegos son los newcomeros de más de 60 años que están participando del encuentro recreativo.

Leonardo Artieda, director provincial de Deporte Comunitario, comentó a La Opinión Austral que “la idea es fomentar el deporte para el adulto mayor, una vida activa. Darle un cierre al acompañamiento que hubo siempre desde el Ministerio de Desarrollo, a través de la secretaría”.

(FOTOS: JOSÉ SILVA)

Entre los participantes del encuentro está Víctor Agüero, del equipo Los Tehuelches de Los Antiguos, quien con 61 años es el más joven de un grupo donde el mayor tiene 80. “Hace tres meses comencé, pero el grupo no hace mucho más que se formó y la idea es expandir la actividad, invitar a todas las personas de la tercera edad incluso antes, sabemos que la categoría más competitiva es la de 50 años. La misma gente que se enteró de la actividad empezó a difundirla y a buscar jugadores, así me incorporé”, manifestó. Sobre cómo estaba viviendo su primer viaje, entre risas, expresó “creo que me voy a dedicar al newcom”.

Cabe destacar que cada grupo recibió conjuntos completos de indumentaria y en total se entregaron 240 conjuntos, integrados por pantalón, bermuda, camiseta, campera y morral.

Cerrando, Artieda apuntó que “todas las delegaciones están parando en el albergue, que está con capacidad completa, hay 96 personas ocupándolo desde ayer, el encuentro finaliza mañana (por hoy) a las 17:00”.