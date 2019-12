No habrá torneo oficial hasta febrero de 2020

Desde la dirigencia de la Liga de Fútbol Norte, sede Caleta Olivia, informaron que en la reunión del Concejo Directivo que se realizó el pasado miércoles se decidió que no se comenzará con el Torneo Oficial “Jesús Reinoso”.

Según pudo constatar La Opinión Zona Norte, en diálogo con los referentes de la institución y los clubes, se estima que el mismo se inicie en la segunda semana de febrero del próximo año. Mientras que la próxima reunión entre los directivos se realizará el 28 de enero.

“Seguramente algunos clubes se organizarán para realizar un torneo recreativo, para continuar activos con la disciplina y con los chicos que continuarán entrenando”, comentaron desde la Liga Norte.

Además, cabe destacar que lo importante es que todos los clubes de la zona norte están en orden y no deben dinero a la Liga Norte ni las personerías jurídicas. Pero el motivo por el cual no comenzará el torneo es porque las canchas de Caleta Olivia no se encuentran en condiciones para poder llevar a cabo el campeonato. Para ello se precisan maquinarias y el apoyo de la Municipalidad para poner en condiciones las mismas.

Torneo Promocional

El campeonato femenino “Lita Carrizo-Pato Rojas” continúa desarrollándose después de la reunión del Departamento de Fútbol Femenino quedó programada la 5ª fecha.

Cabe mencionar que la mesa directiva, en la reunión de la semana pasada, aprobó el ingreso del Club Amigos Petroleros de Pico Truncado, que hará su debut en el torneo este fin de semana y por lo tanto la directiva deberá reformular el fixture. Pese a ello, se pudo programar la fecha, que estará conformada por seis partidos que se jugarán en el predio deportivo «Darío Pillancar» del Club Mar del Plata, en donde Estrella Norte hará de anfitrión, dado que su campo de juego aún no se encuentra en condiciones para jugar.

Sábado

10:00 horas – Estrella Norte Vs Estrella del Sur

11:30 horas – Marcelo Rosales Vs Talleres

13:00 horas – Camioneros Vs Catamarca FC (Sub 15)

14:30 horas – Amigos Petroleros Vs Catamarca FC

16:00 horas – Estudiantes Vs Mar del Plata

17:30 horas – Defensores PT Vs Camioneros

Libre: 13 Diciembre PT