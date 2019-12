“No me gusta la politiquería y no tolero la chicana”

El vicegobernador de Santa cruz, Eugenio Quiroga, habló con La Opinión Austral luego de su jura. Expectativas sobre el futuro y la modernización que se viene en Diputados. “Quiero una Cámara más dinámica, con más presencia en las localidades”, contó.

LOA. – ¿Qué expectativas tenés con la segunda etapa del Gobierno Provincial?

E. Q. – El escenario que tenemos es de mucha expectativa porque entendemos que vamos a tener una mirada distinta del Gobierno Nacional, que nos va a permitir llevar adelante los proyectos que quedaron abandonados por el gobierno de Macri. Sabemos de la mirada que tiene Alberto (Fernández) sobre Santa Cruz, porque la conoce y además tiene una relación personal con Alicia, y eso nos permite entusiasmarnos con un futuro de diálogo y gestiones para el desarrollo.

Alicia no va a pedir ayuda para pagar gastos corrientes, su planteo es que tenemos que manejarnos con lo nuestro y de manera conjunta con Nación. Nosotros ya demostramos que podemos salir adelante con ingenio y orden en las cuentas, ahora tenemos que hacer que el mundo vea cuáles son nuestras potencialidades en energía y desarrollo industrial para que haya inversiones internacionales.

Ojalá se termine de concretar la misión comercial a China, porque creo que hay grandes expectativas para Santa Cruz. Hemos salido de un pozo y lo que todos y todas tenemos en claro, incluso en las charlas que tuve con la oposición, es que tenemos 48 meses para gestionar junto a Nación y sin mezquindades. Acá nos ponemos la camiseta de Santa Cruz.

Alicia no va a pedir ayuda para pagar gastos corrientes, su planteo es que tenemos que manejarnos con lo nuestro

LOA. – ¿Te ves en un rol de gestión junto al Ejecutivo o vas a enfocarte en la Legislatura únicamente?

E. Q. – Por supuesto, cuando en la campaña hablamos de modernizar, de descentralizar y de un Estado que esté más cerca de los santacruceños y santacruceñas, partimos de la base de la autosustentabilidad de nuestra provincia y eso viene de la mano de las grandes obras que voy a ayudar a gestionar y a ser vocero de lo que va a pasar en las distintas localidades. Voy a ser un vicegobernador que esté más en contacto con las localidades, ese es mi desafío.

Voy a ser un vicegobernador que esté más en contacto con las localidades

En la zona norte ya hicimos una primera reunión con intendentes y empresas del sector petrolero, y tenemos un objetivo de potenciar la Cuenca del Golfo San Jorge como una zona receptora de inversiones. Sin identificar límite provincial, el golfo tiene que ser, en extracción de petróleo convencional, el más importante, como lo es en Neuquén Vaca Muerta con el no convencional. Para eso hay que enfocarnos en generar las condiciones para que las inversiones sean lógicas, razonables, que las operadoras puedan trabajar con paz social y los trabajadores con tranquilidad.

Si tenemos un perforador en zonas de YPF, vayamos a seis, porque eso significa mucho más trabajo y que la discusión que se genere con la cámara de servicios y los gremios sea por la cantidad de empleos, pero de dónde son, que la discusión sea a otro nivel.

Necesitamos terminar la doble vía Comodoro Caleta.

Voy a acompañar a Alicia en la gestión porque además necesitamos terminar la doble vía Comodoro Caleta, aunar esfuerzos, generar sinergia con los otros gobiernos locales. También planteamos que en la próxima reunión que hagamos con intendentes, ministros y responsables de las áreas de hidrocarburos. puedan estar Mariano Arcioni y Alicia. Necesitamos trabajo y ponernos de acuerdo como región.

LOA. – ¿Tenés consenso para trasladar las sesiones afuera de Río Gallegos?

E. Q. – Quiero una Cámara más dinámica, con más presencia en las localidades, poder debatir de cara a la comunidad, que vean cómo es un debate de una comisión cuando se trabaja un proyecto. Por reglamento, vos tenés la reunión de comisiones y la sesión la misma semana y hay otra semana donde no se trabaja. Ahora, la idea es que en esa semana generemos las reuniones de comisión en los lugares protagonistas de los temas que vayamos a discutir. Si hablamos de minería, los diputados de esa comunidad tendrán que moverse a Perito Moreno y que la gente vea de qué se trata. Básicamente de eso se trata todo, de estar cerca de los vecinos y las vecinas, de sus problemas y de escuchar aportes para solucionarlos. Quiero una dinámica distinta de trabajo, todos los días.

Ahora estamos viendo la logística, pensando en que los concejos deliberantes nos faciliten taquígrafos. No es necesario que traslademos a todo el personal de la Cámara.

Y lo mismo con el Foro de Concejales, lo quiero activo, darle institucionalidad y que tenga reuniones programadas durante el año, tomando una de las bancas en la Legislatura para exponer los problemas de sus localidades.

Lo mismo que con los jóvenes, que el Parlamento Juvenil tenga continuidad.

LOA. – ¿Cuán lejos están de discutir la nueva coparticipación?

E. Q. – Ya lo hablé con la oposición. Hay temas que son de Estado. La coparticipación es un tema a discutir. Quiero temas en los que tengamos la madurez política de hablarlos abiertamente y sin mezquindades. Por eso es importante que cuando discutamos y sean asuntos que tienen que aprobarse por unanimidad, todos estemos de acuerdo, porque el voto de todos vale lo mismo.

No es algo sencillo, pero me parece que con los temas que hacen a la columna de nuestra provincia, como el desarrollo, tiene que haber un debate de nivel y con acuerdos. Ahora estamos punteando una agenda y lo mismo con la gobernadora, con quien estamos hablando cuáles son esas inquietudes que van a necesitar de foros, de la convocatoria de expertos y demás. A mí no me gusta la politiquería, la chinaca, no lo tolero.

Claramente la coparticipación es un tema y estoy convencido de que hay que darle otra mirada, pensarlo imaginando una provincia de acá a treinta años, cómo la queremos. Me gustaría un desarrollo armónico de todas las localidades, a nivel infraestructura hay algunas que han recibido inversiones o tienen recursos naturales o han administrado mejor, pero tienen otro nivel de desarrollo, así que creo que habrá que armar algún ítem para ponerlas a todas en igualdad de condiciones.

Tal vez armar índices para ver cómo estamos. Si uno se pone a analizar la inversión y les sumamos los aportes para déficit, más la cantidad de habitantes que tienen, nos podemos llegar a llevar algunas sorpresas y descubrir que hay algunas a las que se las auxilia y además tienen emprendimientos que generan empleo y nuestra gente no puede conseguir trabajo. A eso hay que replantearlo.

LOA. – ¿Qué temas te interesan?

E. Q. – A mí me interesa el desarrollo, imaginar una provincia a treinta años para adelante, con un régimen de coparticipación distinto. Me interesa igual la mirada del sector turístico y el mundo del conocimiento, los países que más generan divisas son los que más generan conocimiento. El capital humano es fundamental

Pensar en esos ecosistemas donde vos tenés la empresa y las universidades, fondos de riesgo que permitan financiar proyectos porque no todos los proyectos triunfan, en definitiva, un polo del que surja lo mejor de nosotros para que vuelva a nosotros.

Si tenemos el norte con objetivos claros, va a ser muy difícil que nos vaya mal, pero lo más importante es ponernos de acuerdo sin mezquindad política.

LOA. – ¿Cómo crees que te complementás con Alicia Kirchner?

E. Q. – Una de las razones por las que acepté ser su vicegobernador y me sumé a la propuesta de ella fue, primero, porque creo que Alicia se merecía cuatro años más después de los primeros complicados, esto que hablamos es el legado que tiene que dejar Alicia, una provincia moderna, descentralizada y es eso lo que me motivó a participar en este proceso. Lo que yo sueño para Santa Cruz es lo que pudimos expresar como fórmula durante la campaña y es lo que vamos a hacer. Yo no vivo en Gallegos, pero estamos permanentemente en comunicación y ahora se armaron los gabinetes y comienza la parte operativa.

LOAS. – ¿Cómo te organizaste para ser vicegobernador y no vivir en la capital?

E. Q. – Voy a vivir en Caleta, mi lugar de residencia va a ser Caleta, voy a viajar para las sesiones, la idea es poder tener un despacho allá para atender a la gente y tener reuniones. No nos olvidemos que Caleta Olivia va a ser la capital alternativa que eligió Alberto.

Sin embargo, decidí estar en Caleta por varias cosas. Me parece que cuando hablamos de cómo queremos nuestra provincia, hay que mostrar gestos. Si yo te hablo de una provincia descentralizada y me vengo a vivir a Gallegos, está difícil. Yo no digo que desde la capital no vean la realidad, pero estando en otro lugar tenés una percepción distinta.

Además de eso, mi realidad familiar me condiciona, tengo cinco hijos y algunos adolecentes, y si les cambio su lugar, sus amigos, no estaría siendo justo y por eso resigné yo.

La idea es transmitir las sesiones en vivo, las reuniones de comisiones también, que la gente pueda hacer consultas sobre un proyecto, que alguien de la Cámara le responda por Internet.

De todas formas, la Cámara que estamos pensando va a ser dinámica, no es solamente Caleta o Gallegos, incluso muchos diputados me lo plantean. La idea es transmitir las sesiones en vivo, las reuniones de comisiones también, que la gente pueda hacer consultas sobre un proyecto, que alguien de la Cámara le responda por Internet. Poner a la Cámara en una plataforma y que ahí se encuentre todo eso. No es inventar nada, vamos a hacer lo que ya pasa en otras provincias y es lo mismo que vamos a plantear para la provincia. Esperemos que cambie, pero todavía tenemos expedientes viajando por colectivo para que se firmen, eso pasa hoy en Santa Cruz y no es por inoperancia, sino que hay leyes que lo exigen. Tenemos que cambiarlas.

LOA. – ¿La Legislatura va a aplicar la Ley Micaela?

E. Q. – Sin dudas. Eso está decidido y es absolutamente necesario. Todos y todas necesitamos ayuda, no es sólo un tema de hombres, sino de quienes estamos al frente de la función pública. Me llevo bien con la perspectiva de género, perfecto, y creo que en esta Cámara en particular se va a notar eso porque ya veo a nuestras diputadas planteando discusiones que son lógicas. A veces hablar de los derechos de las mujeres todavía genera ruido, incluso todavía más que las noticias sobre la violencia y las muertes. Tenemos una adaptación selectiva con algunos temas. Vamos a generar ruido, eso seguro.

LOA. – ¿Cómo fue jurar como vicegobernador?

E. Q. – Mi cara lo dijo todo. Por dentro, muchas cosas. Aprendí a ser positivo y a darle para adelante, quiero que la gente me vea con una sonrisa. Me acompañaron algunos de mis hijos. Todo muy fuerte, muy lindo.

LOA. – ¿Qué hacés cuando no trabajás?

E. Q. – Hago actividades físicas, running y bici, pero desde hace seis meses no, así que tengo que organizarme. Y ahora que viajo mucho, cuando estoy en Caleta trato de hacer cosas con mis hijos para tener eso tiempos de calidad que no tengo porque viajo bastante.

LOA. – ¿Tus hijos estuvieron de acuerdo con que fueses candidato?

E. Q. – No, con cinco hijos, no todos estaban de acuerdo, pero yo les expliqué que esto me gusta, que era un objetivo pendiente. Fui diputado por municipio de mi ciudad y en 2011 quise ser intendente y perdí por muy poquito margen. Fue un golpe duro, pero la vida me preparó otros que no se pueden dimensionar. Les dije que esta era una oportunidad para llevar un sueño a cabo porque, como santacruceño, estoy muy orgulloso de ser parte, artífice de los que yo creo van a ser los años de mayor transformación para Santa Cruz. Ese es el sello que vamos a dejar con Alicia.

LOA. – ¿Música?

E. Q. – Tengo cuenta de Spotify. Mi lista tiene Coldplay, Babasónicos, la lista de Aspen que es de los ‘80, ‘90 y lo que hago para no quedarme atrás es compartir las listas de mis hijos.

LOA. – ¿Sos un padre estricto o permisivo?

E. Q. – Es difícil, pero por ejemplo con la escuela yo voy a resultados: boletines, cuando alguno baja pregunto qué paso. Soy estricto. Todos salen ‘first’, ninguna materia a diciembre, ni en pedo. La más grande es socióloga, está trabajando y la segunda, que me ayudó en la campaña con estrategias de comunicación, término el primer año de abogacía, las dos están estudiando chino y el tercero va a hacer administración de empresas. Los demás todavía no sé.

LOA. – ¿Algo pendiente?

E. Q. – Terminar de aprender inglés.