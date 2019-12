Alberto y Cristina Fernández juraron ayer en una ceremonia en el Congreso, con marcha peronista frente a Macri, discurso de unidad, empatía con los que menos tienen y anuncios para salir del atolladero. Fuerte crítica al Poder Judicial con intervención para la AFI.

El presidente de la Nación habló durante una hora y tres minutos ante la Asamblea Legislativa, recinto al que llegó empujando a la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti.Junto a él, una Cristina Fernández de estricto blanco y los palcos abultados de invitados.

“Desde la esperanza que millones de compatriotas han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social”, dijo Alberto, en coincidencia con la propuesta que incluso antes de la campaña plasmó CFK en su libro.

Con la mirada puesta en las urgencias, poniendo en prioridad el ‘hambre’ de miles de excluidos y excluidas, el presidente aclaró que “no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes” y sostuvo que “uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida sólo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad”, dijo. Por eso la primera reunión oficial del Gobierno será para organizar el Plan Integral Argentina Contra el Hambre.

«Sin pan la vida sólo se padece», sostuvo el Presidente Argentino. Foto: (Presidencia)

Entre los números de la consecuencia macrista pasaron algunos anuncios como créditos no bancarios para familias endeudadas y pymes, o la reactivación de la obra pública que cayó sobre todo en las provincias. “Vamos a poner a la Argentina de pie”, sostuvo y habló de promover el desarrollo regional y crear puestos de trabajo en cooperativas de servicio, pequeñas y grandes empresas. “Vamos a desplegar por todo el país un Plan de Reactivación de Obras Públicas”.

También dijo que no van a tratar el Presupuesto que mandó el gobierno que se fue. Acerca de la negociación con el FMI y los acreedores externos, deslizó cuál será el principio de la estrategia que impulsará: “Para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado”. “Para poder pagar hay que crecer primero”, sostuvo Fernández.

En uno de los puntos más álgidos y de mayores aplausos, el presidente se ocupó del Poder Judicial y de los jueces que durante el macrismo estuvieron al servicio del poder de turno. En este sentido, anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que los “fondos reservados” que utiliza ese organismo irán a parar al plan federal contra el hambre.

“Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”, manifestó, repitiendo la frase que se hizo lema tras la sangrienta dictadura cívico militar.

El anuncio de la vuelta del Ministerio de Salud también fue celebrado, porque en este tiempo “enfermedades que creíamos desterradas han vuelto a aparecer entre nosotros”.

Durante los últimos cuatro años, el gobierno destruyó la idea de la unión latinoamericana y ni siquiera el Parlamento del Mercosur tuvo presupuesto. Sin embargo, ayer el nuevo mandatario dijo que “vamos a robustecer el Mercosur y la integración regional, en continuidad con el proceso iniciado en 1983 y potenciado desde 2003” por Néstor Kirchner.

Malvinas argentinas

“Reafirmamos nuestro más firme compromiso con el cumplimiento de la Cláusula Transitoria 1ra de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente para potenciar ‘… el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes…’”, dijo y se ocupó un buen rato de hablar del asunto, que en la era Macri también fue desterrado de la agenda pública.

En democracia, siempre

Más adelante, Fernández cuestionó que Argentina no pudo sostener políticas de Estado que atravesaran los distintos gobiernos. Ahí recordó el valor de Raúl Alfonsín, figura a la que levantó tres veces en sus palabras y mencionó que “hoy, otra vez, la Argentina vuelve a comprometerse con el respeto a los derechos del hombre y a levantar ese compromiso como bandera inclaudicable en cualquier país del mundo”. La lectura de aquello, más otras frases vinculadas al gatillo fácil, también se linkearon con un drama reciente, alentado por el modelo que se fue.

Fin de la pauta para los ‘amigos’

“La administración que hoy terminó gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un despropósito de propaganda estatal, en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos. Por eso vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios. Queremos que los avisos que pague nuestro gobierno, en lugar de hacer propaganda, contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes”, fue otro de los anuncios de ayer, adelantando una convocatoria a las instituciones periodísticas de todo el país que se realizará en breve.

El discurso de Alberto Fernández fue muy valorado por los presentes. Foto: (Presidencia)

Antes de terminar y en el tramo más emotivo de su discurso, Alberto agradeció “la generosidad” y la “visión estratégica” de Cristina, al tiempo que recordó a “mi madre que me marcó con su ejemplo”; a Esteban Righi, “quien me inculcó como nadie los mejores valores del Estado de Derecho”, y por último “a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración”.

Los datos del presidente

– Inflación más alta de los últimos 28 años. Desde 1991 no superaba el 50%.

– La tasa de desocupación es la más alta desde 2006.

– El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en sólo cuatro años.

– El PBI de 2019 es el más bajo de la última década.

– La pobreza está en los valores más altos desde 2008.

– El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009.

– La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004.

– La indigencia actual está en los valores más altos desde 2008.

– El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: retrocedimos 13 años.

– El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009.

– Se cerraron 20 mil empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran industriales.

– El PBI industrial cayó un 12,9%, comparando el primer semestre de 2019 con el de 2015.

– 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018.

– Se perdieron en la industria más de 141 mil empleos registrados.

– El empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción.