Pasar los semáforos en rojo, no respetar la senda peatonal y no ceder el paso al peatón son sólo algunas de las faltas más comunes que cometen los conductores de nuestra ciudad capital. ¿Qué piensan los vecinos al respecto?

El sábado 18 de enero a la noche, en el barrio 240 Viviendas, una camioneta Toyota Hilux se llevó puesto a Jorge Orfelino Chaiquen, de 69 años, cuando este cruzaba la calle caminando. Por el impacto, el hombre voló por el aire varios metros y perdió la vida.

A raíz del trágico hecho, se dio inició a un debate en Río Gallego sobre cómo se maneja en nuestra ciudad capital y si los automovilistas respetan o no a los peatones en la calle.

Para conocer lo que piensa la gente, el móvil de “No Tan Temprano”, de Radio LU12 AM680, consultó a peatones en el centro de la ciudad que dieron opiniones diversas.

La juventud está muy loca para manejar

Raquel: “La mayoría no respeta los semáforos ni respeta nada, ni a la gente tampoco, la juventud está muy loca para manejar, ando todos los días en la calle y veo que no respetan el paso y Tránsito no hace nada”.

Soledad: “Vienen a toda velocidad y no respetan, así que hay que tener mucho cuidado, yo que me manejo muchas veces caminando y veo cómo pasan los autos y las camionetas, no les importa nada, los choques se pueden evitar, pero no lo hacen”.

Aunque tengas el paso te tocan bocina siempre

Carlos: “En las esquinas es tremendo, aunque tengas el paso te tocan bocina siempre, te dicen barbaridades o aceleran, no entran en razón ni entienden que el paso es del peatón”.

A veces pasan los semáforos en rojo

María: “No respetan la senda peatonal y a veces pasan los semáforos en rojo”.

Somos esclavos de los conductores

Vecina del barrio Jorge Newbery: “Se manejan re mal, no te matan de casualidad, no frenan ni dan el paso para nada, somos esclavos de los conductores, yo cuando manejo cedo el paso al peatón siempre”.

Eugenia: “Se manejan pésimamente mal, nunca tiene paso el peatón”.

“Hoy andar en la calle como peatón es muy peligroso”, dijo un funcionario municipal

Por su parte, el jefe del Departamento de Educación Vial de la Municipalidad de Río Gallegos, Félix Barría, aseguró que la situación de los conductores en nuestra ciudad deja mucho que desear.

“No tenemos conciencia de lo que significa tener una licencia de conducir que nos habilita a circular”, afirmó al respecto, “creo que es algo cultural en nuestra forma de manejarnos dentro de la ciudad”.

“Hoy andar en la calle como peatón es muy peligroso, el vehículo que dobla no le deja al transeúnte cruzar, cuando debería dejarlo, por eso creo que con las normas de tránsito en nuestra localidad tenemos un problema social y cultural del que no podemos despegar, cada vez se hace más difícil circular”, reflexionó el funcionario.

Además, explicó que cada vez hay menos respeto por los inspectores de Tránsito, que “tienen menos autoridad por falta de educación, no me refiero al hecho de rendir para una licencia de conducir, sino al hecho de respetar a nuestro prójimo, en nuestra mirada como conductores el peatón no vale nada, cuando deberíamos cuidarlos porque son parte de la calle y eso tiene que ver con la educación de la vía pública”.

En este sentido, Barría analizó que este es un grave problema “que tenemos que solucionar y creo que no pasa por la sanción, tiene que pasar por nuestras formas y costumbres, nos va a llevar tiempo poder reacomodar todo esto, porque se concientiza, pero no se respetan las normas que dentro de las charlas se dan”.

Sobre la metodología que se aplica en las capacitaciones que se brindan desde el área, el jefe de Educación Vial relató que “hoy nos remitimos a muchos videos de accidentes muy duros para llegar al conductor que está renovando el carné o sacando su licencia por primera vez, estamos llegando de forma audiovisual para generar conciencia sobre la senda peatonal, el uso del cinturón de seguridad, el tema del teléfono y del cigarrillo conduciendo, es gravísimo”.

Y cuando se termina llegando a la sanción, “a la que no tendríamos que llegar, la gente se enoja, también se enojan cuando se les llama la atención por tener el vehículo en doble fila o cuando los autos están casi arriba de las veredas en las escuelas, por no caminar una cuadra”.

Sobre la planificación a futuro, el funcionario contó que “tenemos un problema gravísimo y se está trabajando en este comienzo de año en campañas en las escuelas y en los jardines de infantes, porque muchas veces son los chicos, que van atrás, los que nos dicen ponete el cinturón, pasaste la luz roja y eso le llega más al adulto, además, tenemos que saber desenvolvernos en la calle desde pequeños”, finalizó.