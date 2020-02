El sábado 14 de marzo, vecinos de la localidad de Pico Truncado tendrán la oportunidad de ser testigos de la defensa del Título Argentino categoría Super Pluma, que ostenta Romina Guichapani ante la mendocina Estefanía Alaniz, en un combate pactado a 10 rounds. Su padre, Raúl, habló de los entrenamientos y el escaso apoyo al boxeo en general.

Con la llegada del nuevo año comienzan a surgir propuestas y desafíos. Tal es el caso de la campeona argentina y sudamericana de boxeo categoría Súper Pluma, Romina Guichapani. La deportista de Pico Truncado entrena sin descanso para enfrentar el desafío de la defensa de su cinturón.

En el Gimnasio Municipal de la localidad santacruceña, buscará retener el título ante su par mendocina, Estefanía Alaniz, que se ubica en el 2° lugar del ranking argentino. Será la Dirección Municipal de Deporte el ente que auspicie el evento, que incluye el debut profesional de Héctor “Mazazo” González. El programa anuncia 7 peleas amateur, a partir de las 21:30 hs.

Raúl Guichapani, padre y entrenador desde el inicio de su carrera, fue quien comentó a LOA sobre el trabajo que vienen realizando: “Esperamos estar a la altura de lo que a la gente le gusta ver”. En cuanto al entrenamiento de la deportista, aseguró: “Tranquilo, siempre conscientes de lo que estamos haciendo. Es un deporte muy sacrificado, muy duro, desde las distintas formas en que uno lo vea”.

Con respecto a si Romina conoce a su próxima rival, aseguró: “No, hablamos a la Federación y nos dijeron que teníamos que defender el título con la que estuviera disponible. Con la primera no se pudo, y con ella que está segunda, sí. Los costos no son accesibles y por un título argentino se incrementa aún más”, añadió en relación a los costos por pasajes y estadía, no solo de los deportistas sino también de los jueces. “A todos les gusta el boxeo, quieren ver pero quieren pasar por ventanilla. Por eso digo que el boxeo no avanza. A la gente de la Federación les comenté que por qué cuando hay peleas amateur, los jueces cobran. Que ya que les gusta tanto el boxeo, ¿Por qué no lo hacen ad honorem?, eso permite que uno siga haciendo cosas y a los chicos les permite seguir fogueándose, después a nivel profesional está bien, porque es otro el interés. Tenemos poca ayuda. La campaña política terminó y son pocos los que acompañan”.

Ante la observación de que, a lo largo de su carrera, Romina contó con fieles auspiciantes por su dedicación, destacó: “Ella es una chiquita muy responsable. Desde que tenía 6 años quiso practicar este deporte, uno le ha hablado, explicado y ha entendido, eso es lo bueno. Algunos chicos no entienden que la disciplina, constancia y ser responsable te ayuda a llegar al éxito”.

Sobre Romina aseguró que es muy responsable: “A nosotros, como familia, nos gusta el boxeo, y haber podido ir a Francia a pelear por un título mundial con la campeona para perder por puntos fue una enorme satisfacción, porque lo que hizo fue intensificar el entrenamiento en el gimnasio del pueblo y sin más, que eso logró mantenerse en pie y representar a la localidad, la provincia y el país”.

Reconoce que la preparación para eventos de este tipo debería hacerlo en lugares acordes, con otros auxiliares. “A ella le gusta entrenar acá”.

Ante la pregunta de quién siente más los golpes si Romina o él, respondió sin titubear: “Yo. Eso no tengan duda que cada golpe que le tiran y le pegan me duele a mí. Sé lo duro que es este deporte y trato de guiarla por el buen camino, esforzándose en el camino para llegar al objetivo máximo que ella quiere llegar”.

Para finalizar, nombró y agradeció a funcionarios nacionales y provinciales que mantienen su apoyo, como a las empresas que reconocen su trabajo, esfuerzo y sacrificio. Solo resta esperar al 14 para ver a “Romi” en acción.