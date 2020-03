Este sábado 29 de febrero es el último día que los billetes de 5 pesos tendrán algún tipo de valor legal en negocios y comercios del país para cualquier transacción. Así lo dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Pero el billete con la imagen del General José de San Martín en su anverso no perderá valor hasta el 31 de marzo. Por lo que no hay razón para que los comerciantes no acepten los billetes hasta la noche del 29.

Esto quiere decir que si te quedas con uno de los 459,6 millones de billetes que circularon todavía hay tiempo antes de ponerlo de recuerdo en algún lugar de la casa.

Hasta el último día de marzo se podrá ir al banco y pedir que te reconozcan el mismo monto para no perder la capacidad de compra.

¿Cómo funciona? El banco te puede entregar una moneda de 5 pesos o billetes de mayor denominación si juntás varios o se puede pedir que lo acrediten en tu cuenta bancaria.

El billete de 5 pesos circuló 22 años. Se comenzó a emitir en 1998 cuando su valor equivalía a 5 dólares.

Hasta ayer se trataba del billete de menor denominación y por eso el papel de 5 pesos sufre un deterioro más veloz que el resto de los billetes.

La moneda de 5 pesos muestra un árbol de la Patagonia

El Banco Central explicó que, en la actualidad, el billete de 5 pesos coexiste con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateada que tiene como protagonista al arrayán, reemplazará de forma definitiva al billete.

La moneda de 5 pesos está acuñada en acero electrodepositado con níquel y su color es plateado. Mide 23 milímetros, pesa 7,3 gramos y tiene un espesor de 2,2 milímetros y el canto es liso.

En cuanto a su diseño, en el anverso tiene la representación del arrayán. En el reverso, sobre la derecha, la flor del arrayán acompañada por el año de acuñación “2017”. La ubicación de la denominación “5 pesos” señala la Patagonia, región donde esta especie es más representativa.

En Argentina, el árbol se distribuye en la zona andina desde el centro de Neuquén, hasta el norte de la provincia del Chubut, y en Chile se distribuye desde la Región de Valparaíso a la de Aysén,