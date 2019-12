Noticias alentadoras de la guerrera Nadia Cid

A cuatro días de recibir el trasplante bipulmonar en el Hospital Favaloro, la joven riogalleguense Nadia Cid empezó a despertar. La evolución es lenta, pero según dieron a conocer sus familiares este sábado, se encuentra de buen ánimo y ya quiere sentarse, aunque todavía los médicos no se lo permiten.

Sus padres la acompañan en Buenos Aires y van siguiendo de cerca la lenta evolución, lógica en estos casos. Desde allá van compartiendo los pequeños avances con sus familiares, amigos y sociedad en general, porque la comunidad de Río Gallegos también está a la espera de las novedades.

La Opinión Austral habló con su hermana, Gimena Cid, quien desde acá también está expectante y custodiando la salud de Nadia, “va avanzando, es re lento y uno se desespera” relató ayer.

Todo el tiempo en contacto con sus padres, Gimena detalló que aún por momentos la mantienen sedada y “cuando está despierta evalúan su estado físico y anímico”.

Además, contó que la joven de 25 años todavía permanece en terapia intensiva y hasta el momento no pueden quitarle el respirador, “porque probaron y se agita mucho” fundamentó su hermana.

Por su parte, este sábado los papás de Nadia, desde la Fundación Favaloro, compartieron a través de las redes sociales un comunicado con “noticias más que buenas”, destacando que a cuatro días del trasplante “estaba contenta y señalaba con los pulgares hacia arriba”.

“La desataron de una mano y escribió algo, está muy débil pero estable, le han bajado el oxígeno, la medicación. Satura bien y le van quitando drenajes” afirmaron, además “hace fuerza para sentarse y quiere hablar, pero le explicaron que debe estar tranquila, si no se puede lastimar y retrasar el tratamiento”.

“Gracias a todos por estar y preguntar” publicó Gladys, su mamá, a través de Facebook en un parte que publica diariamente con la evolución de su hija “gracias Ángel #DONANTE que Caminas el Cielo”.

Un poco de historia

Es importante aclarar, primero, que Nadia no nació con esta enfermedad ni tampoco hay historial en su familia. Además, no está de más recordar que en muchos casos el diagnóstico es equivocado y se confunde la Hipertensión Pulmonar Idiopática con EPOC, “yo trabajaba en el Gimnasio Benjamín Verón y al subir las escaleras me había empezado a costar; sentís agitación, mareos y hasta te llegas a desmayar sólo por caminar un par de pasos”.

Esto sucedió luego de que en 2012 perdió su primer embarazo en el tercer trimestre, “falleció en mi vientre por trombofilia gestacional. En el 2013 me detectaron la enfermedad Hipertensión Pulmonar Idiopática y hace un mes vine a Buenos Aires a realizarme los estudios del pre-trasplante” indicaba Nadia a LOA en el mes de octubre pasado.

En esas fechas la joven permanecía internada en el Sanatorio Trinidad Mitre, en Buenos Aires, en la lista de Emergencia Nacional a la espera de un órgano compatible, para el trasplante que le harían en el Hospital Favaloro.

Fue a través de una de una placa de tórax que le tomaron en la Clínica Medisur, en Río Gallegos, que detectaron el problema y ahí comenzó la batalla contra una enfermedad que le iba deteriorando el cuerpo en la medida que avanzaba.

Durante todo este tiempo, ella y su familia llevaron adelante una campaña para concientizar a la sociedad sobre la importancia de la donación para salvar vidas, porque “los órganos no van al cielo”.

Pero además de hacer frente a su enfermedad y de impulsar una cruzada promoviendo la voluntad de las personas para que den consentimiento para la donación, Nadia estando internada terminó el secundario “sé de sus esfuerzos y sacrificios, desde la clínica antes de su trasplante mandando trabajos y rindiendo” contaba días atrás Gimena.

“Sin dudas es mi gran ejemplo. Estoy orgullosa de vos Nadia Cid te quiero, pero te amo mucho más. Hasta el infinito y más allá. Despierta pequeña que ya extraño tu voz” compartió su hermana en Facebook.