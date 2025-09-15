Cómo la inteligencia artificial ya está transformando diferentes sectores en Argentina Un avance científico reciente mostró que el cambio no es teórico ni a futuro.

Gracias a la combinación de microscopía de super resolución MINFLUX y análisis con IA, un equipo del CONICET visualizó por primera vez, en células vivas, la dinámica de un neurorreceptor vinculado a enfermedades neurológicas.

Abriendo así líneas concretas para mejorar diagnósticos en patologías como Alzheimer y miastenia gravis. Los trabajos se publicaron en Nature Communications y fueron comunicados oficialmente por el organismo.

Ciencia de frontera, datos en tiempo real y un salto en diagnóstico

El resultado del CONICET sintetiza el nuevo clima de época. Ciencia dura respaldada por infraestructura local y métodos de IA para afinar la imagen y extraer patrones que antes eran invisibles.

El laboratorio de BIOMED utilizó MINFLUX con seguimiento de moléculas y modelos de aprendizaje automático para observar en vivo la interacción del receptor nicotínico de acetilcolina con el colesterol, un aspecto clave para comprender procesos neurodegenerativos.

Según el reporte del propio CONICET, se trata de la primera visualización directa de esta dinámica en células vivas en el mundo. En lenguaje práctico, mejores pistas para detectar a tiempo cuándo se forman agregados patológicos y cómo cambian los receptores bajo estrés celular.

Fuera del laboratorio, la IA también está aterrizando con fuerza en industrias intensivas en datos, como el entretenimiento online. Los modelos de detección de anomalías y la verificación biométrica se aplican para prevenir fraudes, validar identidad y reforzar políticas de juego responsable.

En ese marco, operadores de Argentina incorporan IA para monitorear patrones de apuesta en tiempo real, ajustar límites dinámicos y detectar conductas atípicas sin fricción para el usuario. Además, la misma analítica respalda el onboarding y los controles de edad en plataformas reguladas, con reportes que fortalecen la trazabilidad.

En la práctica, esto ayuda a reducir contracargos y operaciones sospechosas, al tiempo que mejora la experiencia y la personalización de catálogos y promociones. Ese salto tecnológico nació en instituciones y equipos del país que ya venían combinando super-resolución y algoritmos de IA.

Ahora, el paso siguiente es traducirlo a aplicaciones clínicas, desde herramientas de apoyo al diagnóstico hasta protocolos que integren imagenología, simulación y datos ómicos. Ya se remarcó el potencial para acelerar la investigación traslacional en hospitales y centros públicos del país.

Más allá del hito, hospitales y universidades suman proyectos de salud digital con IA para análisis de imágenes, telemedicina y vigilancia epidemiológica. La tendencia convive con nuevas pautas de gobernanza de datos.

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) publicó una guía oficial para que organismos y privados usen IA con transparencia y protección de datos personales, pieza que ya se referencia en capacitaciones y programas estatales.

Menos fraude, más catálogo y publicidad generativa

En la economía digital local, la escala importa. Mercado Libre, compañía nacida y con operación central en el país, integró modelos avanzados para mejorar catálogo, moderación y seguridad.

Según la propia empresa, GPT-4 analiza diariamente millones de listados para detectar fraude con casi el 99% de precisión en los artículos marcados como sospechosos, y la visión multimodal acelera el etiquetado de productos, permitiendo catalogar cien veces más ítems que hace dos años.

Esto impacta en la experiencia de compra, en la confianza del usuario y en la salud del mercado secundario. A la vez, el ecosistema publicitario se vuelve más accesible para pymes y vendedores.

Con socios tecnológicos locales, la firma desplegó soluciones de IA generativa para producir creatividades, mejorar tasas de clic y escalar campañas, una tendencia recogida en estudios de caso regionales. El telón de fondo es una adopción empresaria en ascenso.

Un relevamiento de la Universidad de San Andrés señala que el 81% de las empresas argentinas ya incorpora IA en su negocio y el 46% planea aumentar su inversión en I+D durante 2025, aunque persisten brechas de talento y madurez de datos que el propio sector identifica como cuellos de botella para escalar.

Riego inteligente, menos insumos y decisiones con datos

El agro argentino también está cambiando la forma de tomar decisiones. Startups locales como Kilimo aplican IA y analítica para optimizar riego y consumo hídrico, un recurso cada vez más crítico. Reportes documentan ahorros relevantes por hectárea y proyectos regionales que cuantifican el ahorro de millones de galones de agua.

En paralelo, DeepAgro desarrolló visión por computadora para distinguir malezas del cultivo y activar pulverización selectiva, reduciendo el uso de agroquímicos y costos operativos. Fue la única empresa argentina en presentar esta tecnología en CES 2024. Auravant, por su parte, integra imágenes satelitales y algoritmos para diagnóstico de lote y prescripciones de manejo.

El sector público acompaña con capacidades de teledetección y monitoreo en territorio. Técnicos del INTA en Mendoza, por ejemplo, trabajan con drones y análisis inteligente para el manejo de viñedos, una línea que muestra cómo la IA puede bajar al pequeño productor con servicios concretos, y que se está extendiendo a otras economías regionales.