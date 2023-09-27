CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 25 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

DIAGNÓSTICO

“EN SANTA CRUZ EL FÚTBOL ES AMATEUR”, ASEGURÓ RAÚL VARAS, PRESIDENTE DE LA LIGA NORTE.

 

EL CALETENSE SERGIO ROBLES CORRERÁ EN EL SPARTATHLON DE GRECIA POR TERCERA VEZ

 

LA UNIÓN VECINAL DEL BARRIO BICENTENARIO CONSIGUIÓ SU PERSONERÍA JURÍDICA

 

POR LAS MEDIDAS DE ALIVIO FISCAL

SANTA CRUZ PODRÍA RECIBIR MÁS DE $40 MIL MILLONES

SERGIO MASSA ANTICIPÓ QUE MANDARÁ AL CONGRESO UNA “ADENDA” AL PRESUPUESTO 2024. ES PARA COMPENSAR A LAS PROVINCIAS POR LA BAJA DE GANANCIAS E IVA. LOS CÁLCULOS ANTICIPAN QUE LA PROVINCIA PODRÍA RECIBIR EL EQUIVALENTE A CASI 2 MESES DE COPARTICIPACIÓN.

 

DIPUTADOS

RETOMARON EL DEBATE PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL

 

EN DISTINTOS BARRIOS DE CALETA OLIVIA

AVANZAN OBRAS DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA

EL INTENDENTE FERNANDO COTILLO DESTACÓ LAS TAREAS QUE SE LLEVAN ADELANTE PARA “CUMPLIR CON LOS VECINOS”, DANDO RESPUESTAS A DISTINTAS DEMANDAS.

 

ELEGIDA

LAS HERAS SERÁ ÚNICA SEDE PARA EL PRE-COSQUÍN

 

MIRA TAMBIÉN

ACTIVIDAD PORTUARIA

SANTA CRUZ: DESEMBARQUES CAYERON 6,3% DE ENERO A AGOSTO

 

CAMINO A LA INTENDENCIA

OMAR LATINI: “DEBE HABER UNA REPARACIÓN HISTÓRICA”

 

SIGUE LA BÚSQUEDA

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PALMA HABRÍA “DESAPARECIDO”

EN ESTA NOTA Tapas

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