CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 25 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
DIAGNÓSTICO
“EN SANTA CRUZ EL FÚTBOL ES AMATEUR”, ASEGURÓ RAÚL VARAS, PRESIDENTE DE LA LIGA NORTE.
EL CALETENSE SERGIO ROBLES CORRERÁ EN EL SPARTATHLON DE GRECIA POR TERCERA VEZ
LA UNIÓN VECINAL DEL BARRIO BICENTENARIO CONSIGUIÓ SU PERSONERÍA JURÍDICA
POR LAS MEDIDAS DE ALIVIO FISCAL
SANTA CRUZ PODRÍA RECIBIR MÁS DE $40 MIL MILLONES
SERGIO MASSA ANTICIPÓ QUE MANDARÁ AL CONGRESO UNA “ADENDA” AL PRESUPUESTO 2024. ES PARA COMPENSAR A LAS PROVINCIAS POR LA BAJA DE GANANCIAS E IVA. LOS CÁLCULOS ANTICIPAN QUE LA PROVINCIA PODRÍA RECIBIR EL EQUIVALENTE A CASI 2 MESES DE COPARTICIPACIÓN.
DIPUTADOS
RETOMARON EL DEBATE PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL
EN DISTINTOS BARRIOS DE CALETA OLIVIA
AVANZAN OBRAS DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA
EL INTENDENTE FERNANDO COTILLO DESTACÓ LAS TAREAS QUE SE LLEVAN ADELANTE PARA “CUMPLIR CON LOS VECINOS”, DANDO RESPUESTAS A DISTINTAS DEMANDAS.
ELEGIDA
LAS HERAS SERÁ ÚNICA SEDE PARA EL PRE-COSQUÍN
ACTIVIDAD PORTUARIA
SANTA CRUZ: DESEMBARQUES CAYERON 6,3% DE ENERO A AGOSTO
CAMINO A LA INTENDENCIA
OMAR LATINI: “DEBE HABER UNA REPARACIÓN HISTÓRICA”
SIGUE LA BÚSQUEDA
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PALMA HABRÍA “DESAPARECIDO”
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