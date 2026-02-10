Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un encuentro realizado en las instalaciones de la Liga Norte de Caleta Olivia, el padre de uno de los árbitros involucrados en el grave accidente ocurrido en el acceso norte, brindó una conferencia de prensa para expresar su sentir y agradecer la contención recibida. Acompañado por el presidente de la Liga, el hombre se quebró al describir el difícil momento que atraviesa su familia.

Se trata del accidente ocurrido minutos antes del mediodía del lunes 2 de febrero pasado a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en el kilómetro 1.949 de la ruta nacional N° 3. En la camioneta viajaban Yasu Muñoz, Cristian Rubiano, Diego Pereyra (sobrevivientes) y Emanuel Leguizamón (fallecido). Todos ellos eran árbitros y habían estado en el encuentro futbolístico entre Boxing Club y La Amistad que se realizó en Río Gallegos.

En este sentido, el señor Daniel Pereyra, padre de uno de los árbitros afectados, Diego, tomó la palabra en la conferencia para compartir la difícil situación vivida por su familia tras el siniestro vial. Expresó su gratitud por el acompañamiento recibido por parte de la Liga Norte -cuyo presidente es Javier Navarrete-, la Federación Patagónica, el Consejo Federal y la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), quienes gestionaron la logística necesaria para la familia.

El diario La Opinión Austral estuvo presente en la conferencia y siguió de cerca el testimonio del padre, dichos que estuvieron marcados por la emoción y la dureza de la situación. “‘Lo acabo de ver. Es muy fuerte. Fue una emoción muy grande. Porque se puede ir, ver a su hijo, a su mamá y a su hermana. Hemos vivido una semana realmente muy dura, es algo que todavía no lo admito y no lo absorbo demasiado. Ver tu hijo con una pierna menos es muy duro, es difícil”, dijo emocionado.

Asimismo, luego de recordar entre lágrimas lo que fue la internación de su hijo y el esfuerzo enorme de la familia por llegar a la zona norte de la provincia de Santa Cruz, el hombre destacó la pasión de Diego por el arbitraje, mencionando que incluso su otro hijo varón también es árbitro. Señaló que, a pesar de la tragedia, su hijo lesionado se encuentra muy entusiasmado con la idea de volver a dirigir, lo que considera una muestra de su entereza.

En este sentido, manifestó que “Está muy entusiasmado, volvió a nacer, sinceramente volvió a nacer. Pero quiere volver a dirigir, le dijo a un conocido de que en el año que viene va a estar de vuelta en la cancha y eso es muy bueno porque habla de su entereza y habla de las ganas que tiene, quiere ser el primero en arbitrar con una pierna ortopédica“. El martes viajó en avión sanitario a La Pampa para ser operado.

De la misma manera, tuvo palabras de profundo agradecimiento para el personal médico del Hospital Zonal de Caleta Olivia, por su profesionalismo y amabilidad durante la atención, especialmente teniendo en cuenta la lejanía con su hogar. “La verdad que el cuerpo médico, administrativo, seguridad, son espectaculares, son un cuerpo humano extraordinario…Nosotros llegamos el martes a la madrugada y nos explicaron todo, nos dejaron entrar, tuvieron una amabilidad enorme”, comentó.

Por otro lado, con relación a las causas del accidente, el padre indicó que no busca culpables, sino mejoras estructurales para evitar futuros incidentes, especialmente considerando las largas distancias que deben cubrir los árbitros en la Patagonia: “la justicia divina va a hacer su cargo el día de mañana lo cual lamentablemente se llevó la vida de Ema, un chico muy jovencito con muchas aspiraciones, y hablábamos anoche con mi hijo Diego y me decía ¿por qué Ema y no ninguno de nosotros?“.

Y continuó: “Ema vino a decir ‘hasta acá basta, de acá en adelante hay que tomar otros recaudos‘”. Recordó que conoció al fallecido: “Nos hemos encontrado, siempre abierto a la crítica, él me decía ‘profe, espero su opinión’, tenía aspiraciones muy lindas, tenía todo para llegar, pero vino a esta vida para una enseñanza“.

Finalmente, Pereyra mencionó que las autoridades deportivas (UADA y Consejo Federal) tomarán medidas para mejorar el traslado y la seguridad de los árbitros. El padre concluyó agradeciendo a los medios por su cobertura respetuosa y a todos los que brindaron apoyo a la familia durante esta semana tan complicada.

